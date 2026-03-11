お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が10日に放送されたTBS「バナナサンド」（後8・00）に出演。4月から長男と一緒に住む可能性があることを明かした。

人気企画「ハモリ我慢ゲーム」に3年ぶりに挑戦した津田。挑戦前にバナナマン・設楽統から「津田くんって今も東京に住んでるの?」と尋ねられて「東京に住んでます。でも、家族は関西に住んでます」と単身赴任だと伝えた。

挑戦者は卒業シーズンということで「卒業にまつわる話」についてのエピソードを求められており、津田が「卒業したということにかかるんですけど、子供が3人いるんですけど、全員今年卒業式なんです」と明かした。

設楽らが驚く中、津田は「長男が卒業して東京の大学に行くんで」と長男が上京してくることを伝えた。また、長男からは「一緒に住もう」と言われており、4月から同居する可能性があるとした。

だが、この長男との同居には「一番嫌なんです!」と反対だった。これには出演者たちからは一斉に「最悪だな!」「何で嫌やねん」「ひどい!」「うれしいじゃんか。子供と一緒に住めるの」と批判の嵐だった。

津田は「いろいろ大変なんですよ。部屋探したりとか」と乗り気ではない理由を挙げつつ「男がね、18歳で“父親と住みたい”ってなかなか…」と首をひねった。そして「いろいろ想像して、いろいろ考えた。一緒に住んで…絶対嫌やからな!」と再度叫んだ。

これにスタジオが爆笑に包まれるが、設楽らは「やめろよ!子供傷つくだろ」と指摘。津田は「ウソや、ウソやん。冗談やん。ウケたやろ。ウケたやん」と笑いを取るためのジョークだと弁明したが、陣内智則は「プラマイゼロになるか!」とツッコんでいた。