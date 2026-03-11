自宅避難生活を送った「中間被災者」が抱える罪悪感。東日本大震災から15年。その罪悪感を手放して、次に繋げるフェーズへ【著者インタビュー】

自宅避難生活を送った「中間被災者」が抱える罪悪感。東日本大震災から15年。その罪悪感を手放して、次に繋げるフェーズへ【著者インタビュー】