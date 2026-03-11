自宅避難生活を送った「中間被災者」が抱える罪悪感。東日本大震災から15年。その罪悪感を手放して、次に繋げるフェーズへ【著者インタビュー】
2026年は東日本大震災から15年。話題にあがる機会も減りつつあり、当時のことを知らない世代も増えてきた。しかし日本のどこにでも、いつ起きても不思議ではないのが地震。あなたは「今日地震が起きても大丈夫」と言える備えをしているだろうか？
2025年12月に発売された『今日、地震がおきたら』（アベナオミ/KADOKAWA）は宮城県利府町で地震にあい、当時1歳7か月の長男と夫と共に自宅避難生活を経験した著者・アベナオミさんによる実録コミックエッセイ。3月11日から3週間の日常がリアルに、鮮明に記録されている。子どもにも当時のことが伝わるようにと漫画の漢字全てに読みがながふられるなど、アベさんの思いが詰まった一冊だ。
※『今日、地震がおきたら』は、著者が東日本大震災を経験した当時（2011年3月11日〜4月）の詳細なメモを元にまとめています。その中で津波など自然災害を想起させるシーンがございます。お読みになる際は、予めご留意ください。
――本作に関して、読者の声は届いていますか？
アベナオミさん（以下、アベ）：とても多くの声をいただいています。特に私と同じ、被災したけど自宅でなんとか生活して乗り切った“中間被災者”の方からの声が多かったですね。やっぱりみなさん「当時は津波被害を受けていない申し訳なさがすごく強くて、自分が被災者だとは言えないと感じていた」とおっしゃるんですね。そういった想いをこの15年間抱えながら生きてきたと。あと地元を出ていて震災を経験しなかった人も私の友人には多かったのですが、その人たちも「私だけ体験できなかった」という気持ちを持たれているんです。そういった声を伝えてくれる方も多かったので、みなさん吐き出す場所を求めていたんだなと感じました。
――震災から15年が経っても、それぞれの立場で辛い気持ちを抱えたままの方もいらっしゃったんですね。
アベ：そうですね。それぞれになかなか解消しない罪悪感みたいなものがあると思うんです。でも「もうその気持ちは棚下ろししてください」というのをお伝えしたいですね。エピローグにも書きましたが、宮城県は30〜40年周期で宮城県沖地震が発生すると言われているので、15年経った今はもう次の地震までの折り返し地点にいるんです。だから抱えた気持ちを手放して、次に繋げていかないといけないフェーズにいる。もちろんこれは宮城県だけじゃなく、南海トラフだったり首都直下だったり、危険と言われている地域に住んでいらっしゃる方にも当てはまることですし、そうでない場所でも今日地震が来ないと言える場所はないわけで。だからこの本が読んだ方にとって「今日ちょっとだけ片付けてみよう」とか、何か行動するきっかけになれたら嬉しいですね。
