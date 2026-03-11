隠す気ゼロ…BLACKPINK・ジェニー、ほぼ丸見えの“あみあみ”衣装に衝撃「完璧ボディだ」

BLACKPINKのジェニーが衝撃的なスタイリングを披露し、唯一無二のカリスマ性で魅了した。

ジェニーは最近、自身のインスタグラムに「seagreengirl」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】ジェニー、ほぼ丸見えの“あみあみ”衣装

公開された写真は、フランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「CHANEL（シャネル）」のファッションショーで撮影されたオフショットだ。

ジェニーは、ビーズ装飾が施された精巧なメッシュドレスにブラックのインナーを合わせた大胆なスタイルを披露。引き締まったボディラインを際立たせ、彼女ならではのカリスマオーラを放った。

投稿を見たファンからは「美しい…！」「完璧ボディ」「隠す気ゼロ？」「まさにクイーン」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジェニーInstagram）

なお、ジェニーが所属するBLACKPINKは2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースし、現在世界中で爆発的なヒットを記録している。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。