【脳トレ】この絵文字が表すゲームは？都市再開発が進む「ミアレシティ」といえば…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すゲームは？
意外と難しいこのクイズ。
「🟢🐉⚔️🏙️✨」が表すゲームは一体なんでしょうか？
ヒントは、都市再開発が進む「ミアレシティ」が舞台です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Pokémon LEGENDS Z-A」でした！
「Pokémon LEGENDS Z-A」では、、『ポケットモンスター Ｘ』＆『ポケットモンスター Ｙ』の舞台「ミアレシティ」の再開発をテーマに、人とポケモンが共存する街を目指す冒険が描かれます。
アクションとRPGが融合し、ポケモンに直接モンスターボールを投げるなど『レジェンズ アルセウス』のシステムを継承・進化した作品になっていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部