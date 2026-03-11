小池里奈、『週刊SPA!』でストーリーグラビア 本屋で“ドキドキ物語”体現
俳優の小池里奈が、『週刊SPA!』3月17日号（発売中）の人気企画「このあと、どうする？」に登場した。街の本屋を舞台にしたオリジナルストーリーとグラビアを組み合わせた企画で、繊細な物語世界を表現している。
【写真】同号の「グラビアン魂」には爽香が登場
同企画は、ふらりと立ち寄った本屋での出来事を描くストーリー仕立てのグラビア。事務所無所属のピン芸人として活動する九月がオリジナルシナリオを手掛け、物語の機微をグラビアカットとともに紡いでいく構成となっている。
作品では、本棚に囲まれた空間の中で、どこか気になってしまう存在として描かれる女性を小池が体現。日常の中に潜むドキドキや繊細な感情を表情や仕草で表現している。
小池は1993年9月3日生まれ、栃木県出身。2004年、ドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビューし、俳優、グラビア、バラエティと幅広い分野で活躍してきた。とちぎ未来大使や小山評定ふるさと大使も務めており、2024年にデビュー20周年を迎えた。
シナリオを手掛けた九月は1992年生まれ、青森県出身。京都大学卒業後、同大学院教育学研究科修士課程を修了し、現在は事務所無所属のピン芸人として活動。著書『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）が発売されているほか、『旅する芸人』を群像Webで連載している。
同号の『週刊SPA!』では、木崎ゆりあ（崎＝たつさき）が「表紙の人＆美女地図」に登場するほか、「グラビアン魂」に爽香、「美女地図」に沖口優奈（マジカル・パンチライン）が登場し、誌面を彩っている。
