「ネックレス以外は全て韓国でｇｅｔ」

女優の加藤あい（４３）がおしゃれな私服ショットを公開した。

加藤は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「三寒四温 暖かかったり寒かったり。ネックレス ＠ｈｏｏｒｓｅｎｂｕｈｓ 以外は全て韓国でｇｅｔした物 Ｔ‐ｓｈｉｒｔの後ろのデザインがお気に入りです」と記し、デニムパンツに黒のＴシャツ、モノトーンチェックのジャケット、キャップにスニーカーを合わせた私服ショットをアップ。

「皆様体調にはお気を付けてお過ごしくださいね」とつづった。

この投稿には、「あいちゃんのパンツスタイルかっこいい」「めっちゃかっこいいです 決まってますね」「素敵です」「お綺麗です」「ボーイッシュ系も似合う」「ウルトラ綺麗」「シルエットがどの角度からでも美しい」などのコメントが寄せられた。

加藤は「池袋ウエストゲートパーク」などの話題作でヒロインを務め、２０００年前後には“ＣＭ女王”として君臨。１３年に一般男性と結婚し、１５年に第１子、１８年に第２子、２２年に第３子を出産。２４年１０月にファッションブランドのイベントに出演し、８年ぶりに公の場に姿を見せた。