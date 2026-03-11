“日本人離れ”爽香、身長173センチの圧巻ボディ披露 「グラビアン魂」に登場
グラビアアイドルの爽香が、『週刊SPA!』3月17日号（発売中）の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場した。身長173センチ、バスト100センチという日本人離れしたスタイルで、圧巻の存在感を披露している。
【写真】同号の「このあと、どうする？」には小池里奈が登場
爽香は1994年生まれ、東京都出身。スリーサイズはB100・W65・H102。高身長と迫力のあるスタイルを武器に、多くのグラビア作品で注目を集めてきた。
同企画では、かねて高身長女性好きを公言してきたコラムニストのみうらじゅんが、爽香のスタイルについて「ポスターサイズで見たい」とコメント。誌面では、その迫力のボディラインを最大限に生かしたグラビアが掲載されている。
爽香の最新DVD『誘惑のシルエット』（スパイスビジュアル）も発売中で、持ち前のダイナミックなスタイルを生かした作品として話題を集めている。
同号の『週刊SPA!』では、俳優の木崎ゆりあ（崎＝たつさき）が「表紙の人＆美女地図」に登場するほか、「このあと、どうする？」に小池里奈、「美女地図」には沖口優奈（マジカル・パンチライン）が登場し、誌面を彩っている。
【写真】同号の「このあと、どうする？」には小池里奈が登場
爽香は1994年生まれ、東京都出身。スリーサイズはB100・W65・H102。高身長と迫力のあるスタイルを武器に、多くのグラビア作品で注目を集めてきた。
同企画では、かねて高身長女性好きを公言してきたコラムニストのみうらじゅんが、爽香のスタイルについて「ポスターサイズで見たい」とコメント。誌面では、その迫力のボディラインを最大限に生かしたグラビアが掲載されている。
爽香の最新DVD『誘惑のシルエット』（スパイスビジュアル）も発売中で、持ち前のダイナミックなスタイルを生かした作品として話題を集めている。
同号の『週刊SPA!』では、俳優の木崎ゆりあ（崎＝たつさき）が「表紙の人＆美女地図」に登場するほか、「このあと、どうする？」に小池里奈、「美女地図」には沖口優奈（マジカル・パンチライン）が登場し、誌面を彩っている。