¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬¥Ñ¥ê¤Ç¶þ¤·¤¿ÆñÅ¨¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ç²¼¤¹¡¡¾¾Åçµ±¶õ¤â2²óÀï¿Ê½Ð·è¤á¤ë¡¡¡ÒWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä¡Ó
¡þÂîµå WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ½Å·Ä(10Æü¡Á15Æü¡¢Ãæ¹ñ)
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤¬10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀªÃË»Ò¤Ï¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì¤Î¾¾ÅçÁª¼ê¤Ï¡¢Æ±28°Ì¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤Ë3-1(11-8¡¢11-7¡¢5-11¡¢11-9)¤Ç¾¡Íø¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç²áµî2Àï2¾¡¤ÎÁê¼ê¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢Æ±31°Ì¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥·¥§¥ë¥Ù¥êÁª¼ê¤È3-2(6-11¡¢11-4¡¢11-13¡¢11-9¡¢11-5)¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃË»ÒÃÄÂÎ½à·è¾¡¤Ç¤âÇÔ¤ì¤¿½ÉÅ¨¤ÎÁê¼ê¤ò²¼¤·¤Æ¡¢2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÅçÁª¼ê¤Ï¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥è¥ë¥¸¥Ã¥ÁÁª¼ê¤«¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥é¥àÁª¼ê¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¤«¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥¢¥µ¥ëÁª¼ê¤Î¾¡¼Ô¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª±§ÅÄÁª¼ê¤Ï11Æü¤Ë½éÀï¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤Ï12Æü¤Ë¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Î¥×¥Ä¥¡¥ëÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüËÜÀª½éÀï
¡ã10Æü¡ä
¾¾Åçµ±¶õ 3-1 ¥«¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¡¼(¥¢¥á¥ê¥«)
Ä¥ËÜÃÒÏÂ 3-2 ¥·¥§¥ë¥Ù¥ê(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)
¡ã11Æü¡ä
±§ÅÄ¹¬Ìð¡ß¥¢¥µ¥ë(¥¨¥¸¥×¥È)
¸Í¾åÈ»Êå¡ß¥×¥Ä¥¡¥ë(¥¯¥í¥¢¥Á¥¢)