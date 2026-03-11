ガラタサライ、13年ぶりCL8強入りへホームで先勝!! リバプールは第2戦で逆転突破目指す
[3.8 欧州CL 決勝T1回戦第1戦 ガラタサライ 1-0 リバプール]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は8日、決勝トーナメント1回戦第1戦を開催した。ガラタサライはホームにリバプールを迎え、1-0で先勝を収めた。ガラタサライは2012-13シーズン以来の8強入りへ1点のリードを持って敵地に臨むことになった。
リバプールは守護神のGKアリソン・ベッカーが欠場し、GKギオルギ・ママルダシュビリがゴールを守った。そうした一戦は開始早々の7分、ガラタサライの左CKをFWビクター・オシメンがファーサイドで折り返すと、ゴール前でMFマリオ・レミナが合わせてガラタサライに先制点が生まれた。
追いかけるリバプールは前半16分、MFドミニク・ショボスライの縦パスをFWウーゴ・エキティケがFWモハメド・サラーに落とすと、2列目からペナルティエリア中央に入ってきたMFアレクシス・マック・アリスターに繋がってチャンス。マック・アリスターは左のMFフロリアン・ビルツに託したが、ビルツのシュートはGKウグルカン・チャクルの正面に飛んだ。
ガラタサライは2点目を狙って前半21分、FWノア・ラングのクロスがゴール前を通過して直接枠を捉えたが、ママルダシュビリに弾かれた。同24分にはCKの2次攻撃からMFガブリエル・サラのクロスをDFダビンソン・サンチェスが頭で合わせるも再びGKに阻まれた。
1点ビハインドで折り返したリバプールは後半1分、速攻でエキティケが持ち運んでショボスライに渡すと、ショボスライはミドルレンジから右足一閃。強烈なシュートがゴールに向かったがGKにセーブされた。同2分にはDFジョー・ゴメスのロングスローのこぼれ球をマック・アリスターがペナルティエリア中央で拾ったが、シュートは枠を捉えられなかった。
後半17分、リバプールDFイブラヒマ・コナテの浮き球の対応が中途半端になったところをラングがカット。ペナルティエリア右に入って折り返すとオシムヘンがゴールに押し込んでガラタサライに2点目が入ったかと思われた。だが、浮き球に反応したオフサイドポジションのFWバリシュ・ユルマズがDFアンドリュー・ロバートソンと競り合ったところでオフサイドが成立したと判定され、得点は認められなかった。
難を逃れたリバプールは後半21分、エキティケが相手のバックパスをインターセプトしてペナルティエリア内に侵入する決定機を迎えたが、シュートはGKに阻まれた。
なおもリバプールは後半25分、左CKでショボスライがゴール前にクロスを送ると、混戦からこぼれたボールがゴール内へ転々と弾んでいきゴールイン。ガラタサライがリバプールのファウルを主張するなかでヒル・マンサーノ主審は特に何の反応もせずその場から離れていったため、両チームの選手が得点が認められたのか判然としない不思議な空気が流れた。だがDFジェレミー・フリンポンが主審に尋ねたところで主審がゴールを認めたことを明らかにしたため、フリンポンはチームメイトに自陣に戻るように伝えていた。
ところがここでVARが介入。映像をよく見るとコナテの右腕に当たったボールが地面からバウンドして再びコナテの右腕に当たってゴールに吸い込まれており、主審はVARからの情報をもとにハンドでゴールを取り消した。
後半36分にはロバートソンが左サイドをえぐって折り返すと、D・サンチェスに当たったボールがゴールに向かったがGKチャクルの鋭い反応に遭った。一方のガラタサライはオシムヘンが敵陣で粘って力強い突破から右足を振り抜くも、ロバートソンのブロックで追加点とはならなかった。
試合はそのままタイムアップを迎え、ガラタサライが先勝。ただ終盤にD・サンチェスがイエローカードを貰い、累積警告で第2戦は出場停止となった。
