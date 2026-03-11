国際舞台で一層輝く町田DF中山雄太、ACLE日本勢最長「838分間」の献身…猛者並ぶサウジ最終決戦へ「自分としては楽しみ」
[3.10 ACLE決勝T1回戦 町田 1-0 江原FC Gスタ]
誰よりも長くピッチに立ち続け、自らの真価を試せる舞台への切符を掴んだ。FC町田ゼルビアのMF中山雄太はAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ラウンド16で2試合180分間フル出場。3バックの一角として無失点でベスト8進出に導き、「(チームの)目標達成というところでシンプルに結果を出せたのもそうだし、町田ゼルビアという固いチームを象徴する勝ち方だった」と胸を張った。
10日の第2戦は前半25分に先制点を奪った後、防戦一方の展開となったが、後半4分に中山が決定的なシュートブロックを見せるなど、チーム全員がゴール前で身体を張り続けてリードを死守。今季のJ1百年構想リーグでは無失点試合が一度もなく、守備の課題改善が求められていたなか、トーナメントの大一番で堅守復活を印象づけた。
「僕はあまり好きじゃないけど、ホームでは1点取って守り切るという本来の姿。今年はそれから積み上げようと思っていたけど、それで崩れかけていた町田のスタイルをもう一度取り戻せたような試合内容だった。それで目標達成できたのが一番良かった」(中山)。何よりも結果が求められる一戦で“ゼルビアらしさ”を表現し、中山自身も国際舞台での強さをあらためて示した格好だ。
中山は今大会、リーグステージとラウンド16の全10試合に出場。それも途中出場だったのはベスト16行きを決めた後の消化試合だったリーグステージ最終節・成都蓉城戦(◯3-2)のみで、他の9試合はボランチとCBですべてフル出場を果たし、圧倒的な献身でアジア初挑戦の町田をベスト8に導いた。
合計プレータイム838分間はMF望月ヘンリー海輝の822分、GK谷晃生の810分を上回ってチーム最長。また同じくこの大会に出場している神戸と広島を見渡しても中山以上の稼働率を誇った選手はおらず、もし広島が未消化のラウンド16第2戦ジョホール戦で延長戦にもつれ込み、GK大迫敬介が120分間出場した場合にのみ中山の数字を2分間上回るという状況となっている。
それほど明確な貢献度で掴み取ったアジアベスト8の舞台。ACLEは準々決勝からアルヒラル、アルアハリ、アルイテハド、アルサッドといった西地区の強豪勢も交えたファイナルステージに移行するが、常に高い基準を求めてきた中山はより一層のモチベーションを持って臨む構えだ。
「僕はそれくらいのほうがいつも欲しているところだった。チームとしては決勝トーナメントで勝っていって、それでまた成長していけるような大会になると思う。一番いい結果をどんどんみんな得られればいいけど、得られなくてもこの大会に出ること自体が意味があるものだと思う。でも出る以上は一番いい結果を求めてやっていきたい」(中山)
中山がCBで出場するのであれば、相手の強力なアタッカーを封じる役目が期待される。アルヒラルにはFWカリム・ベンゼマやFWダルウィン・ヌニェス、アルアハリにはFWリヤド・マフレズやFWイバン・トニー、アルイテハドにはFWユセフ・エン・ネシリやMFフセム・アワール、アルサッドにはFWロベルト・フィルミーノやFWアクラム・アフィフと、いずれのチームも各国代表クラスを擁しており、Jリーグ以上に真価が試される舞台となる。
もちろん、望むところだ。「個人的にはそこ(相手のアタッカーを止められるかどうか)が単純に自分の評価になると思っている。逆に言えばそれくらいの日常に自分は身を置きたいというのも正直思っているところなので、自分としては楽しみなものになるかなと思います」。24年夏の日本復帰以降、紛れもなく最大の舞台。その先の世界挑戦につなげるためにも、中山雄太は大いに燃えている。
(取材・文 竹内達也)
誰よりも長くピッチに立ち続け、自らの真価を試せる舞台への切符を掴んだ。FC町田ゼルビアのMF中山雄太はAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ラウンド16で2試合180分間フル出場。3バックの一角として無失点でベスト8進出に導き、「(チームの)目標達成というところでシンプルに結果を出せたのもそうだし、町田ゼルビアという固いチームを象徴する勝ち方だった」と胸を張った。
「僕はあまり好きじゃないけど、ホームでは1点取って守り切るという本来の姿。今年はそれから積み上げようと思っていたけど、それで崩れかけていた町田のスタイルをもう一度取り戻せたような試合内容だった。それで目標達成できたのが一番良かった」(中山)。何よりも結果が求められる一戦で“ゼルビアらしさ”を表現し、中山自身も国際舞台での強さをあらためて示した格好だ。
中山は今大会、リーグステージとラウンド16の全10試合に出場。それも途中出場だったのはベスト16行きを決めた後の消化試合だったリーグステージ最終節・成都蓉城戦(◯3-2)のみで、他の9試合はボランチとCBですべてフル出場を果たし、圧倒的な献身でアジア初挑戦の町田をベスト8に導いた。
合計プレータイム838分間はMF望月ヘンリー海輝の822分、GK谷晃生の810分を上回ってチーム最長。また同じくこの大会に出場している神戸と広島を見渡しても中山以上の稼働率を誇った選手はおらず、もし広島が未消化のラウンド16第2戦ジョホール戦で延長戦にもつれ込み、GK大迫敬介が120分間出場した場合にのみ中山の数字を2分間上回るという状況となっている。
それほど明確な貢献度で掴み取ったアジアベスト8の舞台。ACLEは準々決勝からアルヒラル、アルアハリ、アルイテハド、アルサッドといった西地区の強豪勢も交えたファイナルステージに移行するが、常に高い基準を求めてきた中山はより一層のモチベーションを持って臨む構えだ。
「僕はそれくらいのほうがいつも欲しているところだった。チームとしては決勝トーナメントで勝っていって、それでまた成長していけるような大会になると思う。一番いい結果をどんどんみんな得られればいいけど、得られなくてもこの大会に出ること自体が意味があるものだと思う。でも出る以上は一番いい結果を求めてやっていきたい」(中山)
中山がCBで出場するのであれば、相手の強力なアタッカーを封じる役目が期待される。アルヒラルにはFWカリム・ベンゼマやFWダルウィン・ヌニェス、アルアハリにはFWリヤド・マフレズやFWイバン・トニー、アルイテハドにはFWユセフ・エン・ネシリやMFフセム・アワール、アルサッドにはFWロベルト・フィルミーノやFWアクラム・アフィフと、いずれのチームも各国代表クラスを擁しており、Jリーグ以上に真価が試される舞台となる。
もちろん、望むところだ。「個人的にはそこ(相手のアタッカーを止められるかどうか)が単純に自分の評価になると思っている。逆に言えばそれくらいの日常に自分は身を置きたいというのも正直思っているところなので、自分としては楽しみなものになるかなと思います」。24年夏の日本復帰以降、紛れもなく最大の舞台。その先の世界挑戦につなげるためにも、中山雄太は大いに燃えている。
(取材・文 竹内達也)