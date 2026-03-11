【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第7日 マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス vs ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビア
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 2 - 1 [ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビア]
BNPパリバ・オープン第7日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス2回戦で、第1シードのマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスとファビアン ルブル / サディオ ドゥンビアが対戦した。
第1セットはファビアン ルブル / サディオ ドゥンビアが6-2で先取。第2セットはマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが6-3で奪い返すと、第3セットもマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが10-5で制し、マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-11 06:22:05 更新