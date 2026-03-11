本日3月11日（水）よる10時より第8話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。放送を前に、第8話の見どころと、ストーリーに込めた制作陣の想いを紹介。

文菜とゆきお（成田凌）は、文菜の誕生日に温泉旅館を訪れる。「趣深い！」「すでに素敵！」と風情のある旅館や温泉街にすっかり魅了され、楽しそうにはしゃぐ二人。お風呂に入った後、温泉街を散歩して、ゆきおは玉こんにゃく、文菜はアイスとビールを購入。ちょっとした広場で休んでいると、白くて大きな犬のまわりに子供たちが集まっている場に出くわす。そこに駆け寄り、子供らに交じって楽しそうに犬とじゃれているゆきおの姿を、文菜は遠くから愛しそうに見つめている。

夕食に舌鼓を打ち、「これ見ると温泉来たな〜って思うんだよね」とちいさな鍋についている水色の固形燃料を見て嬉しそうに話すゆきお。そして、口はどうしてしゃべる機能と食べる機能を兼ねているのか？など、他愛のない話で盛り上がる。

卓球をしたり、また温泉に入ったり。二人の間にはずっと心地のよい空気が流れていて、文菜にもゆきおにも自然と笑顔が溢れている。そこにはお互いに嘘や隠し事など何もないような、しあわせなカップルの姿がある。

しかし、その夜。なかなか寝つけない文菜は、窓辺の机にパソコンを広げてなにか言葉を書き連ねる。そして、ゆきおの寝顔を見つめながら、ふと泣いてしまう。

翌朝、ゆきおは文菜に誕生日プレゼントとして水色のカーディガンを贈る。それを着てみる文菜。「あ、これ！」と文菜はその服の色が、ゆきおが温泉を感じる固形燃料と同じ色であることをゆきおに伝える。ゆきおは「温泉ズブルーだ！」と言い、文菜に「（その言葉、）だせえな」と言われる。そんな文菜にゆきおは「3月の自分の誕生日にマフラーを編んでもらえないかな？」とリクエストする。

東京に戻った文菜は、早速ゆきおのマフラーを編むために毛糸を買いに行く。水色の毛糸を手に取り、ゆきおが旅館で話していた「温泉ズブルー」を思い出す。ふと咳き込む文菜。毛糸と薬を買って帰宅し、体温を測るとしっかり熱があった。体調の悪い文菜はある人物に電話をして、看病に来てもらう。電話の相手は山田（内堀太郎）だった。

訪ねてきた山田は、なぜ文菜が自分に連絡したのか薄々察していて「何かあった？それ聞いてほしくて呼ばれたわけでしょ？」と言う。文菜はゆきおとの温泉旅行の間に感じた自分の素直な気持ち、また、自分の考えがある結論にたどり着いたことを山田に話していく。

前回の第7話で描いた二胡（胗俊太郎）の死。また今回、ゆきおとの旅行を経て辿り着いた文菜の心情。素直な気持ち。文菜はゆきおとの関係をどうしていくのがよいのか、どうしたいのか、しっかりと考え出す。それが、もう遅いかもしれないこと、今さらなことはわかった上で、自分の曖昧な心を一歩先に進めようと決意した文菜。その決意を山田がどう受け止めるのか。ゆきおはどう感じるのか。

本作の主人公・文菜はこれまでさまざまなドラマで描かれてきた主人公たちとは明らかに違う部分がある。それは、ずっと迷い続けていて、優柔不断で、わかりやすい成長などをしないということ。そんな文菜のだらしなさも含めた葛藤を、自分勝手だ、贅沢だという人もいるだろう。でも、それでも一歩踏み出そうと決めた文菜。そして、そんな心のうちを話せる相手・山田がいること。人は一人では生きていけない。いろんな人に支えられて生きている。たとえ、その支えの形が歪だったとしても。

このドラマの文菜を応援することは、いつしかドラマを見ている人の日々のうまくいかなさを肯定してくれるのではないだろうか。みんながみんな、能動的に、ポジティブに、何かを手にいれるためにまっすぐに、なんて生きていけない。ほしいものがわからない人、なりたい将来が見つからない人もたくさんいる。文菜がそんな人たちの代弁者に見える。葛藤の末に文菜がみつけた“なりたい自分”。たとえ、思い通りにならなくても、その行く末を見届けたいと思う。

文菜とゆきおの間に流れる時間。文菜と山田の間に流れる時間。そして、すでにみんながその登場を待ち望んでいる小太郎（岡山天音）の登場シーンは相変わらず最高だ。そんな第8話をお楽しみに。

現在、TVerでは第1〜3・7話を見逃し配信中。番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）では、第8話のあらすじ・予告映像を公開中。

