アメリカ、イスラエルとの攻撃の応酬が続く中、イランの指導部は10日、「目には目を」でインフラを狙った報復攻撃を強化すると警告しました。

イランの国会議長は10日、国内の石油施設への被害を念頭に「目には目を」「もし敵がインフラの戦争を始めるなら、我々もインフラを標的にする」と警告しました。

これに先立ち、イラン軍はイスラエル北部の製油所などを攻撃したと主張しましたが、被害は明らかになっていません。

イランの指導部からは強硬発言が相次いでいて、事実上の戦時指導者とされる安全保障分野のトップ、ラリジャニ氏はトランプ大統領に対し「空虚な脅しなど恐れない」と反発しています。

一方、戦時体制が続くイスラエルでは、空襲などの危険があるため学校は閉鎖されていて、子どもたちはオンラインで授業を受けています。そのため、この保護者は職場には行けずテレワークを行っていますが、それでも戦闘を続けてほしいと話します。

2人の娘を育てるイスラエル人女性

「私たちのために戦いをやめてほしくはない。普通の子育てじゃないことは分かっている。でもこれが私たちの国で、今の現実なんだ」

攻撃の応酬が続く中、緊迫した状況は続いています。