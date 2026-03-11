東日本大震災から15年。日本テレビの報道番組とNNNの各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、災害への「備え」につながる情報をお届けしています。

震災2日前の2011年3月9日、東北で最大震度5弱の地震が起きていました。しかし、国や専門家は“巨大地震の前触れ”だと予想することが難しかった現実があります。

“大地震2日前の教訓”を今にどう生かすのか、取材しました。

■大川小学校 娘亡くした父の思い

宮城県石巻市。今も被災したまま残る大川小学校で、命を守るための教訓を伝える佐藤敏郎さん。

佐藤敏郎さん（62）

「簡単に救えた命。でも、結果として救えなかった命になりました。だから、ちゃんと考えないと。未来のためにも」

佐藤さんは15年前、大川小学校に通っていた当時小学6年生だった娘のみずほさんを亡くしました。

2011年3月11日。あの日、東日本を襲った最大震度7の大きな揺れと津波。それは、大川小学校近くの川にも。児童・教職員あわせて84人が犠牲になりました。

佐藤敏郎さん（62）

「もう後から考えればね（東日本大震災の）2日前に気づいて見直したりするべきだった」

■「2日前の注意報でスイッチ・ギアをあげられたら」

東日本大震災の2日前、2011年3月9日。

宮城県では、最大震度5弱の地震が発生。青森県から福島県にかけては「津波注意報」が発表され、実際に最大55センチの津波が観測されました。

当時、大川小学校は避難場所や経路を定めておらず、あの巨大地震は起きました。

佐藤敏郎さん（62）

「津波警報うけて、いつも登っていたあの山に進んでいけば、そんなに難しい避難ではない」

地震発生から、大川小学校に津波が到達するまでに51分ありましたが、約50分間、児童らは校庭に待機していたといいます。

大川小で娘を亡くす 佐藤敏郎さん（62）

「2日前の（津波）注意報で、スイッチ・ギアをあげられたらよかった。どんな状態でその日を迎えるのか、それがほぼすべてです、防災の」

■当時「前震かも」という認識、薄く…

地震や津波の研究を続ける東北大学の今村文彦教授は…。

東北大学 今村文彦教授

「当時の資料がこちらに」

見せてくれたのは、9日の気象庁の発表資料。

東北大学 今村文彦教授

「『揺れが強かった地域では、余震の揺れに引き続き注意してください』と、（気象庁の呼びかけは）この程度だった。当時のイメージもそれ以上のものはないだろうと。その後の巨大なM8やM9というのは過去データもなかった。推定することは非常に難しかった。あのとき何ができたのか、反省しないといけない状況だと思います」

当時は、9日の地震がその後の巨大地震の前触れ、つまり「前震」かもしれないという認識が薄かったといいます。

■“いま起きた地震”が巨大地震に…呼びかけ変化

東日本大震災の2日前に「前震」が起きていたという事実。その教訓をもとに、この15年で地震後の呼びかけも変わりました。

新たに作られたのが「北海道・三陸沖後発地震注意情報」です。

気象庁会見（去年12月）

「新たな大規模地震発生の可能性が、平常時と比べて相対的に高まっている」

去年12月、青森県で最大震度6強を観測したときに、気象庁がはじめて発表したこの情報は、“いま起きた地震”が巨大地震につながるかもしれないと注意を呼びかけるものです。

東北大学 今村文彦教授

「一般的に（さらに大きな地震が起こる）可能性は100回に1回と言われているが、東日本大震災で実例があった。重要なのは、我々住民が十分備えをしているか、いろんな確認ができているか」

大川小で娘を亡くした佐藤敏郎さん（62）

「（巨大地震は）来るかもしれないではなく、来るというふうに考えて、ちゃんと準備していれば助かる。準備していたけど大したことなかったでいい」

（3月10日放送『news zero』より）