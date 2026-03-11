◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)

3番手として2イニングをパーフェクトに抑えた金丸夢斗投手がピッチングを振り返りました。

「0-0だったので緊張感はあったが、いつも通りのピッチングができたので自然といい結果につながった」と語った金丸投手。WBC初登板となったこの日、先頭打者をサード・岡本和真選手のファインプレーもあって打ち取ると、ここから奪三振ショー。イニングをまたぎ5者連続三振を奪う圧巻の投球を披露しました。

「マウンドに上がったときは自分のいいゾーンに入っていたので心配はなかった」と平常心が好投につながったことを明かし、「球数も少なくどんどんストライクゾーンで勝負できたし、変化球も上手に使えた。次につながるピッチングができた」と充実の投球だったと振り返りました。

戦いはいよいよアメリカでの準々決勝以降へと入ります。「海外自体初めて。未知の世界なので何も分からない状態」と正直な気持ちを告白した金丸投手ですが、「先輩方の後ろをついていきながら、試合ではしっかりとチームに貢献できるよう頑張りたい」と意気込みました。