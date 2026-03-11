「オープン戦、ＤｅＮＡ６−１広島」（１０日、横浜スタジアム）

広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が１０日、積極的な走塁で魅せた。初回に適時打を放ってから二盗を決めると、三回には快足飛ばして内野安打。暴投時には素早いスタートを切り、三塁を陥れた。７日の中日戦（マツダ）で自打球を右膝に当てて途中交代。８日の試合を欠場したが、復帰戦で躍進続く打撃だけではなく、脚力でも光り輝くものを見せた。

今年初めてとなる関東でのカープ戦。うわさのドラ１を見ようと平日の昼間から横浜に駆けつけた鯉党の熱意に平川が応えた。先制打を含むマルチ安打に好走塁。「オープン戦だけどアピールする立場なので。どんどん走っていくつもりでやっている」と走塁面に目を向けながら、前進姿勢を強調した。

「３番・中堅」で起用されると初回から見せ場がやってきた。１死三塁で左打席に立ち、相手先発・デュプランティエと対峙（たいじ）。剛球右腕が投じた初球の直球に詰まりながらも打球は左前で弾んだ。当たり負けしないたくましさを見せ、「真っすぐに遅れないタイミングで待っていた。いいところに落ちて良かった」とうなずいた。

評価うなぎ上りの打撃で結果を出すと、５番・ファビアンのところで二盗を敢行。スタートは「良かった」と語り、捕手の送球もそれたため悠々と二塁を陥れた。三回の２打席目では左打席からの三塁手前のゴロで全力疾走し、内野安打を奪取。走塁妨害で二進後、捕手がショートバウンドの球をはじいた際に勢い良く走り出し、三塁に滑り込む好走塁も披露した。

身長１８７センチ、体重９３キロの大柄ながら、５０メートル走は５秒９の快足の持ち主。新井監督も「相手チームは嫌だと思う。今日みたいなちょっとしたところを突いていく意識があるし、スピードもあるのでね」と平川の脚力も高く評価する。

打撃でもオープン戦は３０打数１１安打の打率・３６７に上昇した。指揮官が「どんな状況だろうが、積極的に自分から仕掛けていけるのが彼のいいところ」と話す中、出場した直近３試合は３番で起用されており、クリーンアップの一角としての存在感も日に日に増している。

７日の中日戦（マツダ）で右膝に自打球を受けて途中交代。翌８日の試合は欠場したが、「オフの日も治療をして、もう治ったので良かった」と笑顔も見せた。言葉だけではなく、結果でも万全ぶりを示す姿が頼もしく映る。

オープン戦は残り９試合。走攻守でのアピールの速度を緩めることなく、開幕まで走り抜ける。