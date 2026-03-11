「第98回アカデミー賞授賞式」NHK BSで3・16早朝から生中継 佐々木蔵之介、瀧内公美らがスタジオ出演
3月16日午前6時30分からNHK BSで生放送される『生中継！第98回アカデミー賞授賞式』の出演者が発表された。
【画像】作品賞にノミネートされた10作品の場面写真
アカデミー賞は、“オスカー”の愛称でも知られる世界最高峰の映画賞。映画芸術科学アカデミーが主催し、作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞など映画界の優れた作品や人物を表彰する。今年は新たにキャスティング賞が加わり、計24部門が発表される。
今年は『国宝』が日本映画として初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされていることでも注目を集めている。
NHKの中継では、スタジオゲストとして俳優の佐々木蔵之介、瀧内公美、タレントのパトリック・ハーラン（パックン）が出演。司会は廣瀬智美アナウンサーが務める。
また、授賞式直前のロサンゼルスの様子は、俳優の要潤と映画ジャーナリストの猿渡由紀氏がレッドカーペットから中継で伝える。
総合テレビでは後日、授賞式の模様をまとめた総集編も放送予定。世界中の映画ファンの視線が集まる映画界最大の祭典の模様を届ける。
■『生中継！第98回アカデミー賞授賞式』
3月16日（月）午前6時30分〜11時30分
※NHK BSサブチャンネル：午前7時14分〜7時55分
スタジオゲスト：佐々木蔵之介、瀧内公美、パトリック・ハーラン
司会：廣瀬智美アナウンサー
ロサンゼルス・レッドカーペット中継：要潤、猿渡由紀
■『第98回 アカデミー賞 授賞式 総集編（録画）』
3月22日（日）午前0：10〜1：40（※土曜深夜）
※NHK ONE で同時・見逃し配信予定
【画像】作品賞にノミネートされた10作品の場面写真
アカデミー賞は、“オスカー”の愛称でも知られる世界最高峰の映画賞。映画芸術科学アカデミーが主催し、作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞など映画界の優れた作品や人物を表彰する。今年は新たにキャスティング賞が加わり、計24部門が発表される。
今年は『国宝』が日本映画として初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされていることでも注目を集めている。
また、授賞式直前のロサンゼルスの様子は、俳優の要潤と映画ジャーナリストの猿渡由紀氏がレッドカーペットから中継で伝える。
総合テレビでは後日、授賞式の模様をまとめた総集編も放送予定。世界中の映画ファンの視線が集まる映画界最大の祭典の模様を届ける。
■『生中継！第98回アカデミー賞授賞式』
3月16日（月）午前6時30分〜11時30分
※NHK BSサブチャンネル：午前7時14分〜7時55分
スタジオゲスト：佐々木蔵之介、瀧内公美、パトリック・ハーラン
司会：廣瀬智美アナウンサー
ロサンゼルス・レッドカーペット中継：要潤、猿渡由紀
■『第98回 アカデミー賞 授賞式 総集編（録画）』
3月22日（日）午前0：10〜1：40（※土曜深夜）
※NHK ONE で同時・見逃し配信予定