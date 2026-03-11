フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）。氷上での姿に衝撃が走った。

日本時間１０日までに自身のインスタグラムを更新。「信じられないほどのエネルギーと温かさ、そしてサポートをありがとうございました」と伝え、イベントに出演した姿をアップした。大きなクッションを抱えたり、壊れたギターのようなものを手に滑ったり…。

男性がザギトワの足を持って回転する動画もアップ。ミラノ・コルティナ五輪ペア金メダルの「りくりゅう」こと、三浦璃来と木原龍一組のような離れ技を見せた。

２３歳となり、激変した姿が「誰？」「わからない」とたびたび話題を呼んでいるザギトワだが、コメント欄には「初めてアリーナを生で見ました あなたはとてもクールでとてもチャーミングな女の子です」「このショーは鳥肌もの！まあ、なんてクールな女の子」「あなたとチーム全員にブラボー！最高です！ショーはただただ感動的で、鳥肌が立つほどでした！」「信じられないほど素晴らしいショー」「アリーナの演技は鳥肌が立つほど素晴らしく（彼女は氷の上では文句のつけようがない）、痩せすぎや整形手術に関する批判はまったくのナンセンスです」とショーを実際に見たというファンからの声が続出。

「オリンピックでの勝利から８年が経った今でも、愛と尊敬、そして誇りは衰えることがありません」「素晴らしいアリーナとショーは最高でした。チーム全員に心から感謝します」「可愛いやん」などの声が書き込まれていた。