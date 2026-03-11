ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１０日（日本時間１１日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ地で行われたホワイトソックスのマイナーリーガーを相手にした練習試合で登板したと、複数の現地メディアが報じた。

米スポーツサイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）に「佐々木朗希はホワイトソックスのマイナーリーガーを相手にキャンプ地で投げた。４回、１安打、０失点、１死球、９奪三振。５９球投げてストライク４０（空振り１７）。先頭打者に安打を浴びたが、７者連続三振を記録。フォークボールを多く投げ、誰もバットに当たらなかった」と投稿した。

この日は日本時間で「３・１１」。２０１１年の東日本大震災から１５年を迎えた。朗希は生まれ育った岩手・陸前高田市で小学３年生の時に被災。自宅は津波で流され、９歳にして父・功太さん（享年３７）と祖父母を亡くした。朗希も母・陽子さんと兄、弟の４人で老人ホームに身を寄せたが、そのショックから立ち直れたきっかけは父が教えてくれた野球だった。「（野球に）夢中になって、そこから交流関係だったり、自分の性格も影響を受けた。なければいけないものだし、助けられた」と感謝を示したこともあった。

マイナー契約でドジャース入りした朗希は昨年、現地時間の３月１１日（同１２日）にオープン戦に登板した。４回１安打無失点と好投し、カブスとの東京シリーズ第２戦の先発を内定させた。つまり、メジャー昇格を決めたことになる。

今年のＷＢＣには参加していない朗希だが、前回２３年大会に出場した際は「３・１１」のチェコ戦で世界デビュー。初回に失策絡みで失点したが、３回２／３を投げ２安打１失点８奪三振。東日本大震災から１２年たったその日にＷＢＣでは日本人最年少での勝利投手となり、故郷・岩手、被災地に勇気を与えた。「今日、このマウンドに立てたことに感謝しています。僕が投げている姿で何か感じてもらえたらなと思います」と当時は話していた。

メジャー２年目となる今季は、昨季の救援転向を経て再び先発ローテ入りを目指す立場。今季のオープン戦はこの日まで２試合で１勝０敗ながら、防御率１８・９０。前回３日（４日）のガーディアンズ戦では初回にグランドスラムを被弾。１死も取れずに降板となったが、特別ルールで２回から“再登板”すると立ち直り、２、３回を完全に抑えていた。最速は９９・３マイル（約１６０キロ）と球威は力強く、立ち上がりの投球が課題となっていた。