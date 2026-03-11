ゆず、朝刊新聞4紙に全⾯広告掲載『「⽣きている」というかわりに ぼくらは歌を送り出す』
ゆずが本日3⽉11⽇、ニューアルバム『⼼⾳』をリリースした。本⽇付の読売新聞、朝⽇新聞、河北新報、福島⺠報の朝刊に、全⾯(15段)広告が掲載された。
読売新聞と朝⽇新聞の2紙では、宮城県⽯巻市 トヤケ森⼭で早朝撮影された『⼼⾳』のアルバムジャケット写真を背景に、「ゆず ⼼⾳」「3.11」、そして『「⽣きている」というかわりに ぼくらは歌を送り出す』のコピーが掲載された。
河北新報と福島⺠報の2紙では、デザインを同様に、アルバムに収録されているNHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング「幾重」の歌詞が綴られた。
ニューアルバム『⼼⾳』は、アルバム発表時点でリリースされていた楽曲を収録せず、2025年下半期に制作された楽曲を中⼼に構築した“全曲新曲”収録の19作⽬のオリジナルアルバムだ。「幾重」のほか、⽇本⽣命CMソング「⼼⾳」、エバラ⾷品「焼⾁のたれシリーズ」CMソング「⼿のなる⽅へ」を含む全9曲が収録される。
なお、ゆずは5⽉4⽇の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに、キャリア初の弾き語りアリーナツアー＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026 ⼼⾳＞を開催する。7⽉26⽇の神奈川・横浜アリーナ公演まで全21公演を⾏う。
■アルバム『⼼⾳』
2026年3⽉11⽇(⽔)発売
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/shinon
CD購入リンク：https://tf.lnk.to/SHINON_CD
配信リンク：https://yuzuofficial.lnk.to/albumshin-on
【初回⽣産限定盤(CD+Blu-ray)】
TFCC-81183〜81184 ￥7,700(税込)
【初回⽣産限定盤(CD+DVD)】
TFCC-81185〜81186 ￥7,700(税込)
【通常盤(CDのみ)】
TFCC-81187 ￥3,300(税込)
▼CD収録曲
1.翠光
2.⼼⾳
※⽇本⽣命CM ソング
3.幾重
※NHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング
4.⼿のなる⽅へ
※エバラ⾷品“焼肉のたれ”シリーズCMソング
5.出発前
6.⽇替わり定⾷
7.ま、いっか
8.逆光
9.消しゴム
▼Blu-ray / DVD 収録内容 ※初回⽣産限定盤
＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞ライブ映像
01.幸せの扉
02.⽇だまりにて
03.仮⾯ライター
04.ガソリンスタンド
05.新しい朝
06.何処〜通りゃんせ(TOBIRA Mashup)
07.ねぇ
08.⾶べない⿃
09.⼼のままに
10.尤
11.T.W.L
12.嗚呼、⻘春の⽇々
13.GET BACK
14.夏⾊
15.午前九時の独り⾔
●初回⽣産限定盤・通常盤共通 初回プレス分 封⼊特典
＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞抽選応募券シリアルナンバー封⼊
▼公演概要
＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞
2026年4⽉25⽇(⼟) 東京・渋⾕ TOY’S FACTORY
【⼀部】12:00開場 / 13:00開演 13:30終演予定
【⼆部】15:00開場 / 16:00開演 16:30終演予定
応募期間：3⽉10⽇(⽕)10:00〜3⽉20⽇(⾦)23:59
当選通知：4⽉上旬
■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞
5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
open15:00 / start16:00
5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール
5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール
open15:00 / start16:00
5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ
5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ
open15:00 / start16:00
5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
open15:00 / start16:00
6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜
6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜
open14:30 / start16:00
6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
open15:00 / start16:00
6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール
6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール
open17:30 / start18:30
7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館
7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館
open15:00 / start16:00
7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井
7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井
open15:00 / start16:00
7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ
open17:30 / start18:30
7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ
7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ
open15:00 / start16:00
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026
関連リンク
◆ゆず オフィシャルサイト
◆ゆず オフィシャルX
◆ゆず オフィシャルYouTubeチャンネル