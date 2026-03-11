「notte stellata」出演者がインスタグラム更新

フィギュアスケート男子で2014年ソチ、2018年平昌と五輪連覇を達成し、現在はプロとして活動する羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「notte stellata」が7〜9日に宮城で行われた。出演者の面々が10日、インスタグラムで羽生さんの貴重ショットを公開すると、ファンから歓喜の声が上がっていた。

4年連続の開催となった「notte stellata」。9日までの公演で羽生さんのほか、豪華な出演者も舞った。

宮原知子さん、鈴木明子さん、本郷理華さんが10日、インスタグラムを更新し、それぞれ羽生さんとの笑顔の2ショット写真を公開。ファンからは様々な声が上がった。

「素敵な写真ありがとうございます」

「ナイスツーショット 素晴らしい光景素敵です」

「座長と知子ちゃん良いな良いな」

「座長のこんな笑顔がみられて嬉しい」

「お写真のシェア、ありがとうございますー」

今年の「notte stellata」はスケーターだけでなく、スペシャルゲストとして東北ユースオーケストラも参加し、公演を彩った。



（THE ANSWER編集部）