東日本大震災で母と娘を失い、その体験を身を切るようにして話している男性がいる。

【画像】小学4年生で亡くなった姫花さん。学習机の上には、七五三に併せて撮影した写真が飾られていた。

福島県いわき市の学習塾代表、鈴木貴さん（50）。2人が待つ家の前まで車で駆けつけたが、津波に背後まで迫られ、逃げざるを得なかった。あの日、何が起きたのか。何が生死を分けたのか。（全2回の1回目／つづきを読む）



亡くなった後に完成した家には鈴木姫花さんの部屋も設けた。「母と娘が一番完成を楽しみにしていたのに亡くなってしまって」と語る貴さん（鈴木さん宅） ©︎葉上太郎

車が左右に跳ねるほどの揺れだった

2011年3月11日午後2時46分、貴さんはガソリンスタンドで給油していた。当時塾長を務めていた学習塾は内陸部にあり、海岸の近くにあるアパートから出勤する途中だった。

「長くて激しい揺れが始まりました。車が左右に跳ねるほどでした。スタンドのおじさんが給油口からホースが抜けないよう必死に押さえます。私は急いで車を降りました。地面がぐにゃぐにゃになっているような感じで、立っていられずに座り込みました」と振り返る。

「すぐに帰らないと」と思った。鈴木家は5人家族になったばかりで子供は3人いた。豊間(とよま)小学校の4年生だった長女の姫花さん（当時10歳）を筆頭に、豊間保育園に通っていた長男、そして半月前に生まれたばかりの二男だ。その時、アパートには妻と二男がいた。道路には亀裂が入り、ブロック塀が崩れるなどしていたが、なんとか帰宅できた。借りていた2階の部屋では棚が倒れ、電子レンジも床に落ちていた。建物に見た目の損壊はなく、妻と二男にもケガはなかった。

車でアパートを出て、娘たちのもとへ

姫花さんと長男はまだ帰宅しておらず、妻が「迎えに行って」と言った。

小学校は2kmほど離れた薄磯(うすいそ)地区にある。保育園はさらに1.5kmほど先の豊間(とよま)地区だ。

車でアパートを出た貴さんは「あっ、屋根」と思った。新居を建築していて、この日の午前中に瓦上げをしていたからだ。職人が屋根から落ちるなどしていないかと心配になった。建築現場は迎えに行く途中にある。急いで立ち寄り、棟梁に「誰もケガをしなかった」と聞いて胸を撫で下ろした。

その場所に家を建てようと思ったのは、徒歩5分の薄磯地区内に実家があったためだ。母・明美さん（当時62歳）が住んでいた。

建築現場を車で出て、実家の前に差し掛かると、明美さんが外に出ていた。貴さんは車を止めて窓を開けた。

「保育園に迎えに行くから、また後で」

「すごい地震だったね。大丈夫だった？」と声を掛けると、明美さんは「大丈夫だけど、家の中が水浸しよ」と答えた。配管がズレるなどしたようだ。「姫花はもうウチに来ているから」と言われた。

学校からアパートまでは大人の足で30分ほどかかる。実家はその途中にあり、姫花さんは下校時に立ち寄ることがあった。貴さんは「何かあったら婆ちゃんちへ行きなさい」と伝えていたので、下校時に地震に遭遇した姫花さんは、言いつけ通りに祖母宅へ身を寄せたのだった。

あとは長男だ。貴さんは「保育園に迎えに行くから、また後で」と言い残し、車を発進させた。

神社で泣いていた長男を救出

保育園は海の近くにある。園長が一人で職員室の片づけをしていた。「子供達は近くの神社に避難させています。大津波が来るらしいですよ」と言われ、貴さんは初めて「そうか、津波は来るのだろうな」と思った。しかし、「まさか防潮堤を越えるなんて想像もしていませんでした」と話す。

東北の太平洋岸では2日前の2011年3月9日にも最大震度5弱（いわき市では震度3）の地震があり、気象庁が津波注意報を発表した。この時に観測された津波はいわき市の小名浜港で10〜20cmの高さだ。「高くても30cmぐらいだろうと思い込んでいました」と貴さんは振り返る。経験したことのない揺れに「いち早く迎えに行かなければ」という思いが先行し、車のラジオを点けることまで頭が回っていなかった。

「神社へ合流する」という園長を車に乗せた。途中で海が見え、海面が高いように感じたが、よそ見をして運転するわけにいかなかった。神社で泣いていた長男を引き取り、「怖かったね。大丈夫だよ」となだめて、薄磯へ引き返した。母・明美さんと長女・姫花さんが待つ実家へ向かう。

空き地に車を停めた直後だった

薄磯のまちでは太平洋と並行するようにして道路が南北に走っていた。その両側に家が建ち並び、貴さんの実家は通りの山側にあった。いつも車を止めるのは道路を挟んだ空き地だ。道路は日頃閑散としているが、地震に驚いて出てきたのか、たくさんの人がいた。車の往来も増えていた。「バックで出るのは大変だ」と考えた貴さんは、頭から出られるよう空き地の中で車を方向転換した。

その時、空き地の海側にあったブロック塀の上からダバダバと黒い水があふれて来るのが見えた。

「ヤバい」。何が起きているのか理解できなかったが、「本能的に逃げなきゃと思って、アクセルを踏み込みました。それでも園長先生が話していた大津波とは結びつきませんでした」と語る。

それがもし、保育園に到着したタイミングだったら、まちなかの道路を走っていた時だったら、実家に入った後だったら、そして黒い水に気づかなかったら……。貴さんや長男もどうなっていたか分からない。

車で100mほど先の交差点に差しかかると、海までは見通せなかったものの、必死の形相で走って来る人が見えた。「津波だ！」。地震の発生から40分ほど経っていた。

車のスピードを落とし、窓を全開にして「津波だ。逃げろ」と周囲に叫ぶ。前から来た車には、窓から手を出して「戻れ」とサインを送った。この車の運転者にはのちに「命を助けられた」と感謝される。

そうした行動はわずかな時間しか取れなかった。後ろの車にクラクションを鳴らされ、前に進まざるを得なかった。

少し先は高台になっていて、道路脇にある「沼ノ内弁財天」の駐車場に車を入れた。そこでも怖かったので、さらに高い場所にある本堂前まで車で上がった。

薄磯に戻ることはできなかった

晴れていた空が見る間にかき曇り、雪が降り始めた。気温も急激に下がる。その場に避難していた人のために、貴さんは車に積んでいたブルーシートを出して敷いた。

そこからは津波が見えない。本堂下の駐車場に戻っても見えなかった。電話もメールもつながらない。実家の母・明美さんと長女・姫花さんは大丈夫か。アパートの妻と二男はどうしているか。余震も断続的に続き、不安でたまらなかった。

「ちょっとだけ待っていて」と長男を車に残し、実家のある薄磯の方へ一人で走った。途中で消防団に「ここから先は危険だから行けません」と止められ、薄磯の様子はうかがえなかった。消防団員は「豊間ではカマボコ工場が全滅したらしい」と話していたが、「全滅？ どういうこと」と貴さんには意味が分からなかった。

「姫ちゃんは？」妻から問いかけられた

夜になり、駐車場は真っ暗になった。「家族で生きているのは自分と長男だけなのだろうか」という疑念を打ち消しながら過ごす。午後10時を過ぎると、メールが通じた。妻から「波が引いたので迎えに来て」と連絡が入った。ドロドロになった道路を車で向かう。アパートの一帯も津波に襲われていて、妻は海が松林を呑み込んで来襲するのを目撃していた。1階が浸水し、妻の車も流されたが、2階の部屋は助かった。

妻には「姫ちゃんは？」と聞かれた。貴さんは「薄磯にお婆ちゃんといる」としか答えられなかった。

停電し、断水もしていたので、貴さんは妻と2人の子を連れて職場へ向かった。塾も断水していたが、電気は通じていた。テレビを点けると、宮城県の仙台平野が津波に呑まれていく映像が流れていた。貴さんは愕然とする。「薄磯でも同じようなことが起きたのか」と。

妻は母・明美さんのメッセージが入っていないか伝言ダイヤルに掛けるなどしたが、手掛かりはなかった。

「明日、太陽が上がったら捜してくる」。妻にはそう告げたが、テレビの映像があまりに衝撃的で「助かっていないかもしれない」という気持ちが次第に心を占めた。

「いや、母は几帳面で賢い人だから、2階に上がって助けを待っているはずだ。とにかく捜しに行かないと」と打ち消した。

涙があふれ、横になっても眠れなかった。

（葉上 太郎）