高市政権が成長戦略の柱として選定した、重点投資対象となる17の戦略分野において、「AI・半導体」「造船」に次ぐ3番目に位置するのが量子コンピュータを中心とする量子技術の研究開発を行う「量子」分野である。

【画像】森本典繁氏と量子コンピュータ

「日本は二番手集団のトップあたりでしょう。後を追う日本にとってはある程度“道はみえている”と言えます」

同分野を世界で牽引する米IBMの日本法人である日本IBMの取締役副社長であり、最高技術責任者の森本典繁氏は、穏やかな口調で極めて冷静な現状認識を示す。だからこそ17分野に選ばれたことは歓迎すべきことだという。



日本IBM副社長で最高技術責任者の森本氏 ©文藝春秋

投資先をより成功確率の高いところに「集中」させるのが最善

「量子コンピュータの開発には多くの労力と時間とお金がかかりますから、民間投資だけではリスクが大きすぎ、政府の継続的な支援と投資が不可欠だからです」

そのうえで森本氏が危惧しているのは、投資対象が「薄く広く」分散してしまう日本特有の投資のパターンだ。日本の先端分野投資の失敗はことごとくこのパターンに当てはまるという。

「個々の企業や研究所が持つ『要素技術』に優れたものがあっても、それらを一つのプロジェクトに統合する大きな枠組みを欠いたために、それぞれが『優秀な部品屋』に留まってしまうケースが多いのです」

世界の二番手集団のトップ付近に位置する日本にとって重要なのは、IBMやGoogleといったパイオニアが切り拓いた道をしっかり辿ることだという。

研究開発には「技術探索」とその技術を深掘りする「集中」の段階がある。現在は米国が切り拓いた“勝ち筋”がしっかり見えている状況にあるため、投資先を分散させるのではなく、より成功確率の高いところに「集中」させるのが最善、というわけだ。

研究開発において重要なのは「官」ではなく「民」の投資

17分野への投資に加え、今後、量子分野の研究開発において重要なのは「官」ではなく「民」の投資だと森本氏は言う。

「分野を問わず、アメリカでは、政府よりも民間投資が盛んで、成長が期待できる分野に投資家やベンチャーキャピタルが巨額を投じることで、研究開発が進んでいます。つまり、ハイリスクであってもハイリターンが期待できる好循環が生まれています。

その点、日本の企業はより慎重でリスクを簡単に取ろうとしません。量子コンピュータの分野でも、IBMと一緒に研究開発を進めて頂いている先進的なパートナー企業もありますが、まだ大多数は“様子見の状態”です。日本企業の多くはこうした企業風土であるだけに、このたび量子分野が政府による17の戦略分野の上位に選ばれたのは喜ばしいことです。これが民間投資の呼び水となると期待したいところです」

3月10日発売の月刊「文藝春秋」4月号、および月刊「文藝春秋」のウェブメディア「文藝春秋PLUS」掲載の森本典繁氏インタビュー「量子は自動車を超える産業になる」では、量子コンピュータが日本社会にもたらす恩恵のほか、将来的に大きな可能性を持つ、量子ネイティブのアルゴリズムで動くAIなどについても語っている。

〈【初の快挙！】南鳥島沖6000メートル深海からレアアース泥採鉱 責任者が語る「見えてきた課題」〉へ続く

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年4月号）