ディーン・フジオカの意外な“出身地” 地元の魅力訴えるも…明石家さんまは困惑「何をおっしゃってるんですか？」
俳優でシンガー・ソングライターのディーン・フジオカ（45）が10日放送の日本テレビ系バラエティ『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に出演。出身地の魅力を力説した。
【写真】長男＆長女＆次男と“顔出し”親子ショット公開のディーン・フジオカ
この日は「東北出身者の東北魂全開SP」として宮城、岩手、福島、青森出身やゆかりのある芸能人が大集合。東北各地の魅力をトークした。
香港や台湾など海外での生活が長いディーンだが、生まれ故郷は福島県須賀川市。MCの明石家さんまから「福島にどれくらい住んではったんですか？」と聞かれると、「僕は生まれたのは生まれたんですけど…。子どもの時ずっと冬休み、夏休みは必ず須賀川に帰っていたので自分にとって故郷、帰る場所っていうと福島県須賀川市なんですね」と地元に対する愛着を語った。
またディーンは須賀川市の自慢として「ウルトラマンの生まれ故郷なんです」と唐突に語り出し、スタジオメンバーを驚かせた。さんまも「何をおっしゃってるんですか？」と困惑した表情を浮かべたが、ディーンはウルトラマンの生みの親である円谷英二さんが須賀川市出身であることを紹介し、「円谷さんが発明された特撮の技術っていうのが、ずっと脈々と受け継がれて…」と力説した。
さらにはウルトラマンや怪獣たちのモニュメントが街中に設置されていることを説明し「街が空想の力で包まれてるんです」と地元の魅力を語った。
ディーンは、1980年8月19日生まれ、福島県出身。2004年、香港でモデルの活動をスタート。05年、香港映画『八月の物語』の主演に抜てきされ俳優デビュー。06年、台湾に拠点を移し、多くのドラマや映画などに出演。09年、音楽制作の拠点をジャカルタに置き、11年から日本での活動も開始した。
