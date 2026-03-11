〈「日本は二番手集団のトップ」日本IBMの最高技術責任者・森本典繁氏が語る、量子コンピュータ開発で日本が進むべき道とは？〉から続く

内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」のチームが2月1日、南鳥島沖の海底約6000メートルからレアアース泥を採鉱することに成功した。SIP海洋プログラムディレクターの石井正一氏がこの快挙の重要性と今後の可能性について「文藝春秋」4月号に寄稿した。

【画像】地球深部探査船・ちきゅう号。深海底の泥「レアアース泥」の採鉱にあたる

「2月1日未明にレアアース泥を船上に揚泥できたことが確認できました。“夢”だった深海約6000メートルからのレアアース泥の採鉱がついに“現実”となった瞬間です」と石井氏は振り返る。



石井正一氏 ©文藝春秋

海底約6000メートルからの採鉱は世界初の快挙

石井氏は、1973年に石油資源開発株式会社に入社、長年、同社で海洋資源開発に携わってきた。同社副社長を経て、2018年からSIPプログラムディレクターを務めている。

「海底約6000メートルからレアアース泥を連続的に採鉱したことは、世界で初の快挙です。内閣府の『戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）』の一環であるこのプログラムは、既にスタートして10年以上。海洋研究開発機構（JAMSTEC）をはじめとする9府省庁4国立研究機関、民間の協力会社が連携して研究開発に取り組んでいます」

これほどの歳月と労力をかけて深海から採鉱するのは、世界各国が獲得競争を繰り広げているように、レアアースが現代のハイテク製品に不可欠な戦略資源であるからだ。

「最大の用途は『高性能磁石』。普通の磁石は高温になると磁力を失いますが、レアアースを極く少量加えるだけで高温でも磁力が落ちません。いわば磁石にとっての“栄養ドリンク剤”で、この高性能磁石が、ジェット機や戦闘機のエンジン、EVのモーター、ロボットのアーム、リニアモーターカー、ロケットなどに使われています」

レアアースの生産は中国にかなり依存

そんなハイテク産業に欠かせない重要な物資だが、レアアースの生産は中国にかなり依存している。

「現状では、レアアースの『採掘』・『製錬』（鉱石から複数のレアアース元素を含む混合物を取り出す工程）・『精製』（その混合物から個々の元素を高純度で分離する工程）で、中国が圧倒的なシェアを誇っています。2024年時点で『生産量』は世界の約69％、『製錬量』は約91％を占めています。日本は『中間製品』や『最終製品』、例えば電動モーターの製造などで一定のシェアを維持していますが、上流の『素材』がなければ、『製品』はつくれません」

中国に対抗する切り札になるため、非常に期待を集めている南鳥島沖のレアアース泥開発だが、石井氏は過剰な期待を持つのは禁物だという。

「南鳥島沖のレアアース泥に注目が集まるのはありがたいことなのですが、ぜひともご理解いただきたいのは、この研究開発は最速で進めてもそれなりの時間を要し、一歩ずつステップを踏んで進める必要があるということです」

石井氏はこれから商業化を行うにあたっての課題、そして今回のプログラムのレガシーとなる海中ロボットについても語った。石井正一氏の寄稿「南鳥島で商業化の課題が見えた」は、「文藝春秋」4月号（3月10日発売）及び、「文藝春秋」のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されている。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年4月号）