アシックス「GEL-FASTWALK」で早足ウォーキングにチャレンジ！

歩く速度は、一般的に時速4〜5km程度と言われています。1kmの距離を時速4kmなら15分で、時速5kmなら12分で歩く計算になります。ちなみに不動産情報にある「駅から徒歩◯分」は、1分あたり80mをもとに計算されているとか。となると時速は4.8km、1kmを12.5分で歩くということになりますね。

そう考えると、実は時速5kmって意外と速かったりするんです。歩くの速いねと言われる人がおそらく時速5kmぐらいなんじゃないかと思います。そして、これより速いとなると、おそらく意識的に早足で歩かないと出せないスピードになってくるような気がします。

そんな時速5kmから7kmを目安としたウォーキングシューズがアシックス商事の最新モデル「GEL-FASTWALK」（1万7600円）です。ウォーキングを運動としてとらえて、あえて早歩き（ファストウォーキング）している人に向けたモデルとなります。

ファストウォーキングのための設計ポイントは大きく3つ。

ひとつめが「エフィシェント構造」。ミッドソール中部を中空にすることで、歩いている時の上下動によりたわんだ際に発生したエネルギーを前進する力に変えてくれます。さらにつま先部分は、適度な剛性感を持たせながらカーブしており、スムーズで安定した足運びを促してくれます。

ふたつめが衝撃緩衝機能「GEL（ゲル）」。歩く場合、最初に着地するのはかかとになります。そこに搭載することで、負担を軽減しています。

最後はアッパー構造。上から見ると分かるように、中心ではなく、足の甲のカタチに合わせて靴紐の通し孔を内側に寄せて配置させています。さらにアッパーとベロ部分を伸縮性のある素材でつなぎあわせることで、フィット感を高めています。

ランニングと比べて体への衝撃が少ないウォーキングうえに、運動強度が高いと言われているファストウォーキング。いきなり時速7kmでずっと歩き続けるというのは、かなり大変ですが、まずは時速7kmを目標に3分歩いたら、ゆっくり3分歩くというインターバルウォーキングや、時速7kmを10分程度歩くといったところから始めてみるのはアリ。

両足が地面から離れるランニングと違い、ウォーキングはどちらか片足が必ず着地しています。だからこそ衝撃も歩幅も異なり、求められるシューズの機能も変わってきます。ファストウォーキングに興味があるという人にとっては、特化型となる「GEL-FASTWALK」は最適な相棒となるのではないでしょうか。

>> ASICS Walking「GEL-FASTWALK」

＜文／円道秀和（GoodsPress Web）＞

【関連記事】

◆「歩く靴」と「走る靴」の違いとは。アシックスの“ウォーキングシューズ”に詰まった機能を知る

◆靴選びのプロに聞いた“ウォーキングシューズ”の選び方とオススメシューズ5選

◆【中野ジェームズ修一さんが指南！】正月太り解消、ダイエット、健康維持etc. 効果的なウォーキング法を知ろう