「もう打つ手がない」と思い込んでいたクライアント

以前、クライアントが「もう自分の成果はこれ以上出ません。できることをすべてやりました」と言っていたことがありました。

「すべてですか？」と質問すると、「はい、もう全部やりました」と落ち込みながら答えます。

試しに、私がその場で思いついたやり方は試したか聞いてみると、「あ、いいえ」と答えます。

「じゃああのやり方はどうですか？」と聞けば、「それもやっていません」と。

「いったい、何種類を試したんですか？」と質問してみると、興味深いことがわかりました。

「3つのパターンを繰り返し試して、うまくいかないことが続いているだけ」だったのです。

“いつもとちがう”が可能性を開く鍵

多くの人は「人生が行きづまっている」と感じますが、実際は「いつも選んでいる選択肢が同じなだけ」なのです。

アスリートが利き腕と逆の腕を使って動作を見直すように、ふだんとちがう行動をすると、自分のパターンに気づき、新しい可能性が開けます。

さて、あなたは、どれくらい「いつもの自分」とちがうことを試していますか？

起きる時間を変える。着る服を変える。会う人を変える。話し方を変える。読む本を変える。いつもとちょっとちがう服を着る。ふだんしないことをやってみる。

ほんの少しの変化でも、見える世界が驚くほど変わっていきます。

スターバックスの元CEOのラクスマン・ナラシムハンは、社員と同じ立場に立つため、月に1度は実際に店舗で働くと表明し、話題となりました。

会議室で仕事をするだけでなく、現場で働いている人と仕事をし、実際に注文するお客様に接する。現場に立つことで、まったく新しいものが見えるようになるのでしょう。

「いつもと同じ」は安心感をもたらします。

一方で、「いつもとはちがうこと」は常に新しい扉を開くのです。

