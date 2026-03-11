預貯金3000万円のうち「地銀のスーパー定期に1000万円」現金派52歳女性の預け先
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、大分県在住52歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、夫（54歳）、娘（17歳）
居住地：大分県
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：本人60万円、配偶者300万円
現預金：3000万円
リスク資産：0円
現在利用している定期預金は「大分銀行の高金利型スーパー定期預金 五つ星（5年もの）（2026年2月17日時点で金利年0.4％）で1000万円くらい預けて」いるとのこと。
定期預金の使い道については、「私と夫の老後資金として使う予定」と話します。
「実際に使うのはまだ先の話なので、簡単に引き出せないように定期預金にして」貯金できる仕組みにしているとあります。
現在の資産配分は「現金10割、リスク資産0」。「株や投資はよく分からないので」今後も配分を「特に変えたいと思わない」と言います。
また「娘が県外に進学したいと言い出したことから、学費や寮費や雑費が約1年後に必要となる。現金・預貯金は、娘の将来を守るため、家族の生活を守るため」に安全な形で確保しておきたいと語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
大分銀行のスーパー定期に1000万円「老後資金として」現預金は「生活費は普通預金に、その他は定期預金に入れています」という投稿者。
現金10割、リスク資産0は理想通り手元に「現金・預貯金」はいくらあると安心か、との問いには「300万円くらい」と回答。
