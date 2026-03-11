緊張が続く中東では、イランとイスラエルが互いのエネルギー関連施設を攻撃し合うなど、原油を巡る動きも激しさを増しています。都内のガソリンスタンドでは、1週間に3度の値上げに踏み切る事態になっています。



■米軍ミサイル“トマホーク”使用か イランの小学校攻撃

先月、160人以上が死亡したイラン南部の女子小学校の新たに公開された映像です。攻撃を受けた際のものとしてイランメディアが報じています。ミサイルが落下した直後、大きな爆発音ともに黒煙がたちのぼる様子が映っていました。

映像に映っているミサイルについて、ロイター通信は、特徴がトマホークミサイルと一致しているとの複数の軍事専門家の見方を伝えました。

トマホークはアメリカ軍などが使用し、今回の軍事作戦でも使われています。

この攻撃について、トランプ大統領は一時、「イランのしわざだ」と主張していましたが、現在は「調査中」と述べるにとどめています。

◇

アメリカとイスラエルによる、イランへの攻撃が始まって11日目。

これまでの攻撃で被害が及んだのは、アメリカ・イスラエルと、イランをのぞいても、サウジアラビアやイラク、UAE（＝アラブ首長国連邦）、シリアなど中東13か国となっています。

イランで行われていたのは、攻撃で死亡したハメネイ師に代わり、新たに最高指導者となった二男、モジタバ師を支持する集会です。多くの支持者が集まっていますが、その最中にもすぐ近くで空爆が…。

◇

戦火が広がり続ける中、日本時間10日午後9時ごろ、会見を開いたアメリカのヘグセス国防長官は…。

アメリカ ヘグセス国防長官

「私たちはイランが決定的な敗北をするまでやめない。これは私たちのタイムラインで実行される。例えばきょうもイランへの攻撃として最も激しいものになるだろう。戦闘機、爆撃機、インテリジェンス部隊も過去最多投入され、今までよりさらによくなっている」

さらに、トランプ大統領が口にしたのは、軍事作戦が終了するメドについてです。

アメリカ トランプ大統領

「我々は決定的に勝利していて、予定を大幅に前倒ししている。（Q：今週中に終わるか）いいえ。でもまもなくだ。そう思う」

「まもなく終わるだろう」と述べ、早期の終結に含みを持たせました。この発言には、原油価格の高騰への懸念を払拭する狙いがあるとみられます。

ただ、アメリカメディアは「矛盾した発信」と指摘していて、市場を落ち着かせるため、その場しのぎの発言だとの見方を強めています。

トランプ大統領はさらに、自身のSNSで「イランが原油の流れを阻止するようなことがあれば、これまでの20倍もの打撃を与える」と、イランに対して強気の姿勢を示しています。

■プーチン大統領から“早期の外交的解決の提案”

こうした中、トランプ大統領は9日、ロシアのプーチン大統領と電話会談しました。プーチン大統領からイラン情勢をめぐり、早期の外交的解決の提案があったということです。

また、エネルギー価格の高騰を背景にトランプ大統領に揺さぶりをかけているとみられ、ロイター通信によりますと、アメリカはロシア産の石油の制裁緩和を検討しているということです。

◇

戦いが長引く中、いま原油をめぐる動きが激しさを増しています。

イランの「革命防衛隊」は声明で、「戦闘の終結を決めるのは我々だ」と述べ、徹底抗戦の構えを見せた上で、攻撃が続く限り中東地域から「原油1リットルの輸出も許さない」としています。

特に大きな影響を及ぼしている要因の1つが“ホルムズ海峡の封鎖”です。

イランの南に位置する、ホルムズ海峡。西側のペルシャ湾から外海へと出る唯一の航路で、世界で消費される原油の20％が通るといわれています。

ここがイランによって、事実上の封鎖状態に。ペルシャ湾には今も日本関係の船が45隻、取り残されていて、これらの船には日本人の船員が、24人乗っているということです。

この事態に、サウジアラビアの国営石油会社のCEOは、事実上の封鎖が長期化した場合、世界の原油市場に「壊滅的な結果が生じる」と訴えています。

■ホルムズ海峡で“立ち往生”日本関係の船どうなる？

「news zero」が話を聞いたのは、日本の海運会社でつくる、日本船主協会。

日本船主協会 篠原康弘理事長

「ホルムズ海峡を拡大した地図になります」

ホルムズ海峡は、イランとオマーンの領海をのぞいた、幅7.6キロほどが、各国が通れる航路になっているといいます。

日本船主協会 篠原康弘理事長

「ここはイラン側から容易にミサイル、ドローンで攻撃できる。完全に安全が確保されたという確証がないと、ここを通ることができない。これが事実上の封鎖になって、（世界各国）1000隻以上の船、日本の45隻が出られなくなって閉じ込められ“人質”になっている」

封鎖された海域で、日本に関係する船はどうしているのでしょうか。

見せてくれたのは、船の位置情報を可視化した画面です。

◇

日本船主協会 篠原康弘理事長

「それぞれの船の目的地の近くで停泊して様子を見ている」

船員の状況については…。

日本船主協会 篠原康弘理事長

「現時点では、大きな問題が生じているということは聞いてませんが、もうすでに（封鎖から）10日間たっているので、心配が高まっている。湾内の安全の話をしますと、これまでに確認されただけで（外国船）8隻が被害を受けています。ドローンとかミサイルの飛来を目撃したり、近くの海上に着弾して水しぶきが上がるのを見たりと、大変な緊張感を強いられていて、しかも先が見えない状態ですから、船員の緊張は高まっていて、そこを心配している」

さらに、船が動けないのには、ミサイルなどの物理的な攻撃以外にも理由があるといいます。

日本船主協会 篠原康弘理事長

「通常、陸上に船があるなんてことありませんので」

なぜか陸の上に表示された、船舶の位置情報。

日本船主協会 篠原康弘理事長

「おそらくイラン側、あるいは攻撃するアメリカ、イスラエル側で、電波を妨害している。船の位置はGPSで衛星を通じて位置を把握していますけども、その位置が電波のかく乱によって乱されている。船にとっては、自分の船の正確な位置が把握できない。航行していく上で大変危険」

■都内のガソリンスタンドで「1週間に3度」値上げ続く

動けなくなってしまった“原油の輸送船”。

原油の先行き不安の影響は、すでに日本でも出ています。都内のガソリンスタンドでは、“200円を突破する”という注意喚起の張り紙がありました。

田中商事 三枝直樹店長

「日曜だと157円でした。きのう162円、きょう172円。13日の金曜日…15円あげて187円。今月13日までは確実に上がりますし、それ以降も上がる予定です。1週間に3回もあがること自体がまずないです」

仕入れ値が急激に上がり、1週間に3度の値上げに踏み切ったといいます。

田中商事 三枝直樹店長

「自分の中で非常事態宣言です。（来週以降）レギュラーガソリン200円突破する可能性ある」

私たちの生活に欠かせない原油。価格の高騰はいつまで続くのでしょうか？

（3月10日放送『news zero』より）