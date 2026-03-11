日本代表「侍ジャパン」の藤平尚真投手（27＝楽天）が11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。大谷翔平投手（31＝ドジャース）からオーディオブランド「Beats」のヘッドホンがプレゼントされたことを明かした。

侍ジャパンは10日に東京ドームで行われたチェコ戦後、侍ジャパンの選手たちは羽田空港へバスで移動し、同日深夜3時10分に米国フロリダ州マイアミに向けて出発した。

藤平は自身のインスタグラムのストーリーズで大谷翔平の名前が入ったボックスを手にしたロッカールームでのショットを投稿。また、大谷のアカウントを添えつつ「ありがとうございます」と感謝した。

このボックスには「b」の文字が記され、一緒に写っていた曽谷龍平投手がヘッドホンをしていることから、大谷が2024年9月から公式ブランドアンバサダーを務めている「Beats」のヘッドホンをプレゼントしたと見られる。藤平と曽谷に加えて、北山亘基投手と高橋宏斗投手にもプレゼントしていた。

また、村上宗隆内野手が機内の様子をアップしたストーリーズには鈴木誠也外野手もヘッドホンをしており、全員にプレゼントした可能性もある。