ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートで2つのメダルを手にした佐藤駿選手が地元・東北への思いを口にしました。

初めての五輪で団体で銀、男子個人で銅を手にした佐藤選手は宮城県仙台市出身。銅メダルの裏には東北への思いがありました。「仙台とたくさんの方の応援をいただいたので恩返しの演技ができたかな」と話します。

5歳でフィギュアスケートを始め、小学生で3回転ジャンプを習得した佐藤選手が憧れていたのは平昌五輪、ソチ五輪で金メダルを獲得し同じく仙台市出身の羽生結弦さんです。「自分も将来こうなれたらいいなと思いながら練習を共にしていました」と話します。

しかし佐藤選手が7歳の時に「ちょうど帰りの会『さようなら』ってした後に地震が来たのをおぼえています」。2011年3月11日に発生した東日本大震災。「本当にものすごく揺れて校舎も真っ二つ。自宅は半壊と言われてそこからは東京に避難」と一時、地元を離れ大好きなフィギュアスケートも離れる生活が続きました。「それまで（スケートが）できて当たり前の環境だったので震災を経験してできるのは当たり前じゃないと改めて気づかされた」と当時を振り返ります。

そんな東北に光を与えたのが2014年ソチ五輪での羽生さんの金メダルの活躍です。佐藤選手も「リンクのテレビで見ていてリンク全体が盛り上がっていた」と希望をもらったと言います。「改めて羽生さんのようなスケーターになりたい。そこから自分もオリンピックという舞台を目指したいと思った」と話します。

羽生さんは1月に宮城のリンクに約5400万円寄付と復興への活動を続けています。「リンクに寄付をされている姿を見て本当に地元思いというか、自分もそういうことができる選手になれるよう頑張っていきたい」と復興への思いを受け継ぎました。

初のオリンピックでは羽生さんが平昌五輪のフリースケーティングで滑った【SEIMEI】を見て演技に向かった佐藤選手。「五輪のイメージをつかんでから本番に臨もうと思って」。本番では4回転ジャンプを全て着氷する演技を見せ銅メダルを獲得しました。

東日本大震災から15年がたちますが佐藤選手は「長いようで短かったようなっていう感覚ですが、あの時の経験がすごい今にも通じる部分があると思う。これからも地元への感謝を忘れないように、そして自分の演技でそれを返していけるように心に残る演技を目指して頑張っていきたい」と口にしました。

(3月8日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』を再構成)