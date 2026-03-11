春らしさがあってかわいい雰囲気♡ホテル阪急インターナショナル｢春のグルメフェア」

ホテル阪急インターナショナルのビュッフェ＆カフェレストラン｢ナイト＆デイ｣では、2026年3月1日(月)～2026年5月31日(日)まで春のグルメフェア｢Spring Buffet-ホテルが魅せる、春爛漫の味わい-｣が開催中です。西洋料理に、デザートには苺のスイーツが登場します。ホテル阪急インターナショナル(ナイト&デイ)の試食会に招待されましたので紹介します。

ビュッフェとは思えないほどのクオリティー｢劇場型ライブキッチン｣

出来たてのお料理が味わえる劇場型ライブキッチンでは、旬の食材を使用したメニューがいただけます。ディナー限定で味わえる劇場型ライブキッチンのお料理は4品です。

春らしい｢真鯛と海老のポアレ プティポワのクーリー プランタニエール風｣は、グリーンピースのソースが濃厚でおいしい!

｢鮑とポルチーニクリームのリゾット トリュフ風味｣は、鮑で豪華です。

｢黒毛和牛のローストビーフ トリュフソース｣は、トリュフソースがおいしいです。

｢ビーフシチュー ライ麦ブレッドのクルトン添え｣は、ライ麦ブレッドのクルトンがビーフシチューと相性抜群。

ランチとディナー両方で楽しめる｢牛サーロインステーキ｣は、ワサビをつけていただくのがおすすめです。

春らしいお料理

ビュッフェカウンターには、春らしいお料理が並びます。

(写真左上から時計回り)｢ロールキャベツとソーセージトマトソース｣、｢ポークロティシャルキティエール風｣、｢海老のフリッターとアスパラのマヨネーズ和え｣、｢チキンのフリカッセ 芽キャベツ添え オレンジの香り｣

ディナー限定｢魚介のブイヤベース仕立てルイユを添えて｣もおいしい!

サラダコーナーもあります。

好きな具材を組み合わせてカスタマイズができる｢トルティーヤ｣もおすすめ。

パパブブレのイースターキャンディ登場♡ひよこやバニーの可愛い春スイーツ

自動パンケーキマシンが登場

パンケーキコーナーでは、手をかざすだけの簡単な操作で焼きたてのパンケーキが完成する自動パンケーキマシンが新登場です。

小窓をのぞくと生地の焼き上げが見えるので、パンケーキが焼きあがるのを待っている時間もワクワクした気分に。

好きな具材をトッピングして、自分だけのパンケーキ作りを楽しみます。トッピングする食材によって、お食事系からデザート系のパンケーキが楽しめます。

サーモンやクリームチーズソースなどをトッピングすると、お食事系のパンケーキに。

デザート系のパンケーキでは、苺のモンブランクリームを絞るのがおすすめ。

パティシエキッチンもあるスイーツコーナー

スイーツでは、苺やベリーをメインとしたスイーツがいただけます。スタンドに盛り付けることで、自分だけのアフタヌーンティーが楽しめます。

パティシエキッチンでは2種類のスイーツを目の前で作ってくれます。甘酸っぱい苺ソースに白玉を合わせた、ぜんざいのような｢ぜんざい風苺のクープ｣。お好みでアイスをトッピングしてみるのもおすすめです。

目の前でバーナーで炙ってくれる｢クレーム･ブリュレ｣。

苺やベリーを中心に、様々な種類のスイーツが楽しめます。

春らしいピンクカラーのスイーツビュッフェもかわいい雰囲気です。

スタッフが目の前で仕上げる春のカクテル

ビュッフェについているソフトドリンク飲み放題とは別料金になりますが、スタッフが目の前で仕上げる春のカクテルもおすすめです。

(写真左)｢ピンクルージュ｣(3月31日まで 850円、4月1日～ 900円)は、パッションフルーツの甘酸っぱさとピンクグレープフルーツのほろ苦さが調和した爽やかな味わいです。

※フリードリンク(3月31日まで 3,000円、4月1日～ 3,500円)をご注文の方は追加料金なしでたのしめます。フリードリンク(3月31日まで 2,000円、4月1日～ 2,300円)には含まれません。

(写真中央･写真右)ノンアルコールカクテル(マンゴー・ベリー)(300円)は、色鮮やかでさっぱりとした口あたりです。※フリードリンク対象外です。

いかがでしたか。約60種類のメニューが食べ放題でたのしめるので、大満足な内容です。開催期間は5月までと長いので、何度もいきたくなります。ぜひ足を運んでみてくださいね。



ビュッフェ＆カフェレストラン｢ナイト＆デイ｣春のグルメフェア

開催期間:2026年3月1日(月)～2026年5月31日(日)

営業時間:ランチ11:00~15:30 ※土日祝は 2 部制 11:00～/13:30～

ディナー17:30~21:00 ※土日祝は 2 部制 17:00～/19:30～

※ランチ・ディナーともに120分制

料金:ランチ 大人 平日 3月31日まで 6,000円(税込)、4月1日～ 7,000円(税込)･土日祝 3月31日まで 6,500円(税込)、4月1日～ 7,500円(税込)

ディナー大人 平日3月31日まで 7,000円(税込)、4月1日～ 8,000円(税込)･土日祝 3月31日まで 8,000円(税込)、4月1日～ 9,000円(税込)

※ソフトドリンク飲み放題

※お子様料金はお問い合わせください。

※2026年5月2日(土)～ 6日(水･振休)のゴールデンウイークは土日祝料金･営業時間です

取材協力/ ホテル阪急インターナショナル