¥½¥é¥·¥É¤Î¿¹¤¬¡Ö¼«Á³¶¦À¸¡×Ç§Äê¡¡ÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ»Ô¤ÎÅÄÅç»³¶È¤ÈµÜºê¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±³èÆ°¡¡°Û¶È¼ïÏ¢·È¤Ç¤ÏÁ´¹ñ½é
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÃæÄÅ¹¾Â¼¤ÎÎÓ¶È²ñ¼ÒÅÄÅç»³¶È¤È¡¢µÜºê»Ô¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤¬¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥½¥é¥·¥É¤Î¿¹¡×¡ÊÌó1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤¬¡¢Ì±´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°è¤ò´Ä¶¾Ê¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°Û¶È¼ï¤È¤ÎÏ¢·È¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¡£ÅÄÅç»³¶È¤Ï¼«¼ÒÃ±ÆÈ¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿¹¡×¡ÊÌó1¡¦64¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤âÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÓ¶È²ñ¼Ò¤¬Ê£¿ô²Õ½ê¤ÇÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤âÁ´¹ñ½é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¿¹¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅªÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¡£ÅÄÅç»³¶È¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¥½¥é¥·¥É¤Î¿¹¡×¤òÎ¾¼Ò¤Ç10Ç¯´Ö¡¢¿¢ÎÓ¡¦°éÎÓ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤ÏÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¿¢Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÀ¸ÂÖÄ´ºº¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Ç§Äê¼°¤Ïº£·î3Æü¡¢ÂäÀ¸¡Ê¤¿¤¤¤ª¡Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶¾Ê¶å½£ÃÏÊý´Ä¶»öÌ³½ê¤ÎÈøºê³¨Èþ¼¡Ä¹¤«¤é¡¢ÅÄÅç»³¶È¤ÎÅÄÅç¿®ÂÀÏº¼ÒÄ¹¤È¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Î»³´ô¿¿ºî¼ÒÄ¹¤ËÇ§Äê¾Ú¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÅç¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÎÓ¶È²ñ¼Ò¤À¤±¤ÇÌÚ¤ò¿¢¤¨¤Æ°é¤Æ¡¢È²ºÎ¤·¤ÆÇä¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¿¹¤ò¼é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¿¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£»³´ô¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶å½£¤ÎÎÓ¶È²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢CO2ºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï°ÕµÁ¿¼¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼°¸å¡¢´Ø·¸¼ÔÌó30¿Í¤Ï¶á¤¯¤Î¥½¥é¥·¥É¤Î¿¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£½é¤á¤ÆÄ´ºº¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Î¿·Àî¿·°ìÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Çºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿¡£¼Ò°÷¤È¤È¤â¤ËÂ©¤ÎÄ¹¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë
