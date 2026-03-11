東日本大震災で大津波に襲われた宮城県石巻市立大川小の校舎には被災直後、三つの掛け時計が残っていたという。

いずれも午後3時37分前後で止まっており、その時刻に校舎が津波にのみ込まれたことを物語る。逃げ遅れた児童74人と教職員10人が犠牲となった。巨大地震の発生から約50分が経過していた。

2011年3月11日午後2時46分、三陸沖でマグニチュード（M）9・0の地震が発生した。3分後、宮城県に6メートルの大津波警報が発令された。大川小では教職員が児童を校庭に待機させていた。

震災遺構として保存された校舎に展示された時計は、裏山へすぐに逃げていれば多くの命が救われた可能性を伝える。遺族が起こした裁判でも、避難方法を定めておくべきだったとして、学校側の事前防災の不備が認定された。

2万人以上の死者・行方不明者を出した大震災から15年となる。地震に伴う直接死の9割超が溺死だった。津波から命を守る教訓を社会に根付かせ、次の災害に備えなければならない。

■九州も津波に備えを

津波は地震などで海底の地形が急激に変化し、海水を押し上げることによって起きる。

未曽有の被害をもたらした東日本大震災は、大地震に伴う津波こそ、瞬時に多くの命を奪う最大級の脅威であることを知らしめた。史上最悪となった東京電力福島第1原発事故を引き起こしたのも大津波だった。

九州でも近年、05年の福岡沖地震、16年の熊本地震など大地震が起きている。津波による大きな被害は出ていないが、近い将来に予測される南海トラフ巨大地震では甚大な被害が想定される。

この巨大地震は東海沖から日向灘の海底に延びる溝状の地形（トラフ）に沿って、おおむね100〜150年間隔で起きてきた。

政府が昨年発表した被害想定では、直接死は最悪30万人に迫り、原因の7割を津波が占めると推計する。九州でも最大値で宮崎県が約3万9千人、大分県も約1万8千人に上るとされる。

ただし、直ちに避難する人が2割と仮定しての推計である。多くの人がすぐに逃げれば大幅に減災できる。

東日本大震災で注目された方言に「津波てんでんこ」がある。

「津波が来たら、てんでんばらばらに1人で高台へ逃げろ」。三陸地方の人たちが過去の被害から学んだ伝承だ。津波の発生を察知したら、一刻も早く避難する。九州でも改めて共有しよう。

そのために各自でできる事前防災として、高台や避難タワー、自治体指定の避難ビルの位置と避難経路を確認しておきたい。

高齢者や障害者は自力で逃げられない。周囲の支援が必要な「避難行動要支援者」には、避難方法を具体的に決めておく「個別避難計画」が求められる。計画の作成が遅れている地域がある。行政と住民が協力し、迅速に準備を整えてほしい。

■防災庁の整備を急げ

政府は今月、防災庁の設置関連法案を閣議決定した。11月の発足を目指す。

現行の内閣府防災部局から定員を1・6倍の約350人に増やし、災害発生から復旧・復興までの司令塔機能を担う。平時から対策を検討する事前防災の推進も柱の一つとなる。

地方機関として防災局を設置する。南海トラフ、日本海溝・千島海溝の両巨大地震に備え、それぞれ被害が想定される地域に1カ所ずつ置く見通しだ。宮崎県、熊本県など全国の30以上の自治体が誘致している。

政府は防災局の開設時期を27年度以降とする。巨大地震はいつ起きてもおかしくない。設置場所、政府機関や自治体との役割分担を早急に決めてもらいたい。

石巻市では、亡くなった大川小の児童の親や当時の在校生らによる語り部活動が続く。犠牲者を悼み、全ての死を無駄にせず、未来へつなげることを誓う15年の節目としたい。