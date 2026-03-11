県内最大のイチゴ産地、玉名市の主力品種「ゆうべに」と、飲食・物販事業を手がける九州産交リテール（熊本市）の名物どら焼きがコラボしたスイーツ「大地の宝物 玉名ゆうべにどら焼き」が完成した。16日から期間限定で販売される。

ゆうべにが昨年11月、県オリジナル品種として出荷を始めてから10周年の節目を迎えたことを記念し、リテール社が、JAたまなと市の協力で開発した。

ふわふわ生地が特徴のどら焼きの粒あんに、大粒のゆうべにを丸ごと載せた。果実の上部をかじって味わった後、米あめと練乳を混ぜ合わせたソースを掛けながらどら焼きを食べる。米あめは、玉名が江戸時代から米の集積地として栄えた歴史にちなんだ。

熊本市中央区の商業施設「サクラマチクマモト」内にあるリテール社運営の和菓子店「どらがしあんあん」で、実演しながら販売する。1個350円で、販売期間は6月中旬まで。

玉名市のイチゴハウスであった発表会で、JAたまな横島イチゴ部会の宮尾太部会長（58）は「玉名の大地と生産者の思いも一緒に味わってほしい」と呼びかけた。

（宮上良二）