浜ん町の隆盛を見守って100年−。大正から令和にかけて営業してきた、長崎市中心部の浜町アーケードにある「南靴店」が閉店を決めた。祖父が創業した店を受け継ぐ現店主、青木薫さん（74）は「お客さんの相手をするのが生きがいだった。人々が楽しく買い物ができる商店街であり続けてほしい」と話す。別れを惜しむ常連客が毎日のように顔を見せている。

昨年12月、自身の年齢と後継者不在から閉店を決めた。軒先に「閉店セール」の看板を立て、全品2割引きにしている在庫が尽きた時が最終日となる。「3月いっぱいかな」

南靴店は祖父の南佐代治さん（故人）が1920年に現在の店舗から400メートルほどの場所で創業した。路面電車が西浜町から思案橋まで延伸した年に当たる。

25年から現在の場所に移り、婦人靴を店頭で販売してきた。商店街で最初の靴専門店とされる。当時は通りの中央に柳の木が植えられていたことから「柳通り」と呼ばれていた。

青木さんによると、木造4階の現店舗は、終戦から間もない時期に建てられたものだという。疎開先の雲仙市小浜町から一家が戻ってきてのことだった。店に残る51年ごろのモノクロ写真には現店舗とともに、店のキャッチコピー「靴は南は靴」の看板が写る。アーケードはまだない。

53年生まれの青木さんは、幼い頃ににぎわう商店街で遊んだ記憶は鮮明だ。「人が多すぎて歩けないくらいだった」。平成に入って母照子さん（故人）から店を任された。「バブルの頃までは良かった。今は人通りが減ってさみしい。新型コロナもあったしね」。

店頭に並べるパンプスやスニーカーなどは、十数社の卸会社から自身で選んだもの。来店した客とのやりとりを大切にし、「その人に合った靴、買って後悔をさせない靴しか勧めなかった」という。閉店を知って訪れた長崎市万才町の一瀬陽子さん（55）は「丁寧な靴選びをしてくれ、84歳の母も大好きなお店。親子でお気に入りを探しに来ていたのに」と惜しむ。五島市から駆け付けた70代の女性は「ずっと昔に買った靴を今でも愛用している」と青木さんに伝えた。

東京の元常連客からも惜別の電話があったという。青木さんは「これまでの頑張りが報われた気持ち。買ってもらった靴はこれからも大切にはき続けてほしい」と笑顔を見せた。

（貞松保範）