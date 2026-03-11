整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルートの新鳥栖−武雄温泉間を巡り、県議会新幹線・地域交通問題対策等特別委員会は10日、JR九州の松下琢磨取締役常務執行役員を参考人招致した。質疑で松下氏は、佐賀駅を通るルートでのフル規格整備を求める立場をあらためて主張した上で、並行在来線の扱いについて「必ずしも経営分離を前提とせず判断する」と述べた。

松下氏は、経営分離の判断基準について「しっかりコミュニケーションを図りながら、鉄道ネットワークがどうあるべきかなどを含めて判断していきたい」としたが、「フル規格について具体的な議論にまだ入っていない中で答えるのは難しい」との認識も示した。

JR各社が国側に支払う整備新幹線の「貸付料」のあり方が議論されていることを巡っては「全国プール制なので、当社が支払うことになる貸付料が県の負担軽減に直接つながるわけではない」と説明した。

今月に1日上下14本から10本に減便される在来線特急「かささぎ」に関する質問もあり、「これ以上の減便は考えていない」と明言した。

まちづくりについては、仮に新幹線整備が進んだ場合、同社グループが佐賀以外の九州各県で運営する商業施設「アミュプラザ」を新設するかどうかを問われ、「そのエリアにとって一番いいものを考えることが必要。マーケットを見ながら判断していく」と発言。佐賀周辺で所有する土地がないとした上で「使える土地があればいろんなやり方でまちづくりに参画していく」と述べた。

