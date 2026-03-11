明治維新期に活躍した佐賀出身の偉人、佐野常民（1822〜1902）と大隈重信（1838〜1922）の功績を振り返る企画展が、佐賀市水ケ江2丁目の大隈重信記念館で開かれている。それぞれ日本の近代化を支えた2人で接点もあり、学芸員の野口正実さんは「地元の誇りとして、子どもから大人まで知ってほしい」と話している。

佐野は日本赤十字の創立者として知られており、大隈は二度総理を務めて、早稲田大の創設、鉄道の敷設や郵便・電信の普及に尽力した。大隈は第4代大蔵卿、続く第5代は佐野が務め、財政・金融・産業の近代化の基盤を築いた、という共通点もある。佐野が16歳年長だった。

2人のルーツは佐賀。城下町の、わずか徒歩数分の距離の場所に両家の屋敷があった。佐野家は代々藩医で、大隈家は砲術を担当する家柄だったという。

2人のつながりが分かる数少ない資料の一つが、1872（明治5）年12月2日、佐野が大隈に宛てた書状。翌年のウィーン博覧会に日本が参加するにあたり、博覧会事務局副総裁として展示の準備をしていた佐野が、総裁の大隈に展示品の見学を勧める内容となっている。

企画展では、同年に新橋−横浜間で、日本で初めての鉄道が開通した際に英国から輸入された蒸気機関車、佐野が開発に関わった日本初の実用蒸気船「凌風丸」の模型、日本の貨幣単位を円とすることを定めた「新貨条例」の資料など約20点や解説パネルが展示されている。

15日まで。入館料は大人330円、小中学生160円。同記念館＝0952（23）2891。

（才木希）