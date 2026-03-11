「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）

２走前の中日新聞杯を鋭い差し脚で制し、重賞初Ｖを飾ったシェイクユアハートが重賞２勝目を狙う。前走の京都記念は４着に敗れたものの、最後までバテることなく地力の高さを示した。今回は相性のいい舞台に変わるだけに勝機は十分だ。

中日新聞杯では、上がり３Ｆ３３秒２の鋭い決め手を繰り出して鮮やかに差し切り勝ち。続く京都記念でもラストまで脚を伸ばして４着。地力強化と近況の充実ぶりを感じさせる走りだった。宮師は「よく走っていると思うよ。最後まで伸びていたからね。決して悪い内容ではなかった」と上々の評価を与える。

６歳も衰えなし

この中間は在厩で調整。栗東坂路での１週前追い切りは、強めに追われて４Ｆ５３秒４−１２秒７をマーク。「そんなに追う予定はなかったけど、いい動きだったね」と指揮官も納得の表情だ。６歳を迎えた今年も勢いは衰えない。「徐々に力を付けてきた印象だね。それに調子の波が少ないのがいいところ。だからずっと状態はいいし、いい気配を持続している」ときっぱり。大きく崩れない安定感は、この馬の大きな武器と言える。

今回はトレーナーが「ベスト」と語る２０００メートルに戻るのは好材料。条件好転は明らかだ。相手は強力で開幕週らしく瞬発力も問われる一戦になるが、今の充実ぶりなら十分に対応可能。再び強烈な決め手を披露する。