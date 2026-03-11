「GTO」は月9の夏ドラマ

ヒットするドラマには理由がある。視聴者が観たくなるわけがある。苦戦するドラマにも原因が存在する。民意の表れである平均視聴率の順番に冬ドラマを並べ、なぜ、この結果になったのかを考察する。春、夏ドラマのヒット予測も行いたい。（視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区）。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

冬ドラマのことを伝えるより前に夏ドラマについて書かせていただきたい。フジテレビ「GTO」（1998年）の続編が7月から始まる可能性が取り沙汰されているが、放送は昨年秋に決定している。

放送枠も月9（月曜午後9時台）に決まっている。主演はもちろん反町隆史（52）。ヒロインには「めるる」こと生見愛瑠（24）が起用される。

一定以上の人気を得るだろう。一昨年4月に放送されたスペシャル版「GTOリバイバル」も個人6.0％（世帯9.6％）と高水準の視聴率を得た。コア視聴率（40代以下の個人視聴率）も良かった。

気になるのは月9が昨年の春ドラマでも旧作「続・最後から二番目の恋」の続編を11年ぶりに放送していること。ドラマは現代を切り取るものでもある。またドラマには各局のポテンシャルが現れやすい。旧作が多いと、月9にマイナスのイメージが付きかねない。

冬ドラマの話に移りたい。終盤に入っている。プライム帯（午後7〜同11時）に15本ある各ドラマの個人視聴率の平均値を集計した。終了した作品もあるため、1月第1週〜2月第4週（元日〜3月1日）を対象とした。世帯視聴率も参考として記したい。

1位は言うまでもなくTBS「日曜劇場 リブート」（日曜午後9時）。6回分の平均値は7.1％（世帯11.1％）。善良なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）がアウトロー刑事・儀堂歩（鈴木亮平）の顔に整形。リブート（再起動）し、反社会組織に立ち向かう。早瀬の殺された妻・早瀬夏海（山口紗弥加）も謎の公認会計士・幸後一香（戸田恵梨香）にリブートしている可能性がある。

「整形するくらいで他人になりすませるのか？」といった疑問の声もあるようだが、そもそも米国ハリウッド作品や国内ドラマの多くは荒唐無稽な物語なのである。

そういった現実離れした物語に、視聴者を引き込むのが出演陣や制作陣の腕である。ドラマ関係者に聞いたところ、40代以下のコア視聴率も断トツである。

2位はテレビ朝日「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（火曜午後9時、放送終了）。8回分の平均値は4.9％（同8.8％）。現代版の同「必殺シリーズ」だった。東京国税局からハミ出した主人公・米田正子（松嶋菜々子）たちが、脱税する悪党どもをやっつけた。

「必殺」と同じく、観る側にカタルシスを与えてくれた。米田と部下たちが結束するまでの組織成長劇にもなっていた。コアはかなり低いものの、この作品は「必殺」と同様、中高年向けだろう。

「再会」はマジメな推理物

3位はやはりテレ朝の「再会〜Silent Truth〜」（火曜午後9時）。7回分の平均値は3.7％（同6.6％）。視聴者を裏切らないストーリーが好感を抱かれた一因だろう。近年の推理物の中には視聴率や世間の反応を見て、中盤前後に設定を変えてしまう作品もある。これでは犯人は決して当たらない。

「再会」は違った。物語が与えてくれるヒントに従って推理をすれば、真相に近づいた。元同級生4人（竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大和）の関係性にも現実味があった。コアは普通。

同じく3位はフジテレビ「ヤンドク！」（月曜午後9時）。7回分の平均値は3.7％（同6.1％）。主人公は元ヤンキーの脳神経外科医・田上湖音波（橋本環奈）。医療物とヤンキー物の融合作品である。

この作品の場合、現実味も説得力もあまり感じさせない。ただし、それでも良かった。正義感が強く、情に厚い湖音波は十分に魅力的な人物だ。橋本は若い世代に人気だが、意外やコアは普通。ヤンキーの大流行は1980年代だからか。

5位はTBS「未来のムスコ」（火曜午後10時）。6回分の平均値は2.8％（同4.9％）。28歳の主人公の汐川未来（志田未来）は女優になる夢をあきらめかけていた。そこへ10年後の世界から1人息子だと名乗る颯太（天野優）がやって来て、力をもらう。「家族の存在とは何か」を考えさせる。ラブコメの要素の採り入れ方も絶妙。コアは高い。

6位はフジ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（木曜午後10時）。8回分の平均値は2.7％（同4.8％）。主人公は保険金詐欺などを防ぐために存在する保険調査員・天音蓮（玉木宏）。元警視庁捜査1課の敏腕刑事だったこともあり、調査の腕はピカイチだ。

保険調査員なら警視庁刑事のように1課（殺人や誘拐など）、2課（詐欺などの知能犯など）と担当が分けられていない。何でも調べられる。主人公の立場や全体の設定がよく考えられている。コアは低い。

同じく6位はやはりフジ「東京P．D． 警視庁広報2係」（火曜午後9時）。5回分の平均値は2.7%（同4.7％）。主人公は警視庁広報課2係の今泉麟太郎（福士蒼汰）である。

準主演で広報2係を率いるのが、係長で元捜査1課刑事の安藤直司（緒形直人）。今泉は当初、捜査に直接タッチしない広報の仕事を舐めていたが、安藤の下で働くうち、その重要性に気付く。

警察の広報を舞台とする映画「64（ロクヨン）」（2016年）はあったが、ドラマでは異色だ。コアは普通。

下位には問題点が

8位はテレビ東京「元科捜研の主婦」（金曜午後9時）。7回分の平均値は2.3％（同4.3％）。神奈川県警で「科捜研のエース」と呼ばれていた主人公・吉岡詩織（松本まりか）が、退職と同時に結婚した夫の現役刑事・道彦（横山裕）に手を貸し、夫婦で事件を解決する。コアはかなり低い。

9位は日テレ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜午後9時）。8回分の平均値は2.3％（同4.0％）。雑誌編集者の平凡な女性・柴田一葉（上白石萌歌）と、動物行動学を研究する変人の大学准教授・椎堂司（生田斗真）が主人公。2人の恋物語である。

もっとも、序盤は他人の恋の話が中心で、焦点がぼやけていたのではないか。またラブコメを謳いながら、笑える場面が限られている。上白石はコメディの名手だから、勿体ない。コアは普通。

10位はフジ「夫に間違いありません」（月曜午後10時、制作・関西テレビ）。8回分の平均値は2.2％（同3.9％）。主人公はおでん屋の女将・朝比聖子（松下奈緒）。水死体を行方不明の夫・朝比一樹（安田顕）と勘違いし、保険金を受け取ってしまったことから、蟻地獄に落ちる。主要登場人物は全員、悪人。溜め息が出る。コアは普通。

11位はフジ「ラムネモンキー」（水曜午後10時）。7回分の平均値が1.9％（同3.6％）。主演を3人（反町隆史、大森南朋、津田健次郎）にしたため、それぞれに見せ場をつくろうとして、構成を難しくしてしまった気がする。

12位は同じ時間帯の日テレ「冬のなんかさ、春のなんかね」（同）。6回分の平均値は1.8％（同3.4％）。主人公は小説家で古着店アルバイトの土田文菜（杉咲花）である。監督兼脚本家の作家性が極めて強い作品であるため、共感する人、しない人に大きく分かれるだろう。作品の評価も個人によって分かれるタイプの作品だ。コアは普通。

13位は日テレの監獄物「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」（日曜午後10時30分）、14位はTBSのK−POP版スポ根「DREAM STAGE」（金曜午後10時）。ともに設定に難があった気がする。出演陣を生かし切れていないのではないか。それぞれ6回分の平均値が1.8％（同3.3％）、7回分の平均値が1.7％（同3.1％）。

15位はテレビ朝日「50分間の恋人」（日曜午後10時15分、制作・朝日放送）。特に大きな欠点のないラブコメだが、6回分の平均値は1.6％（同3.0％）と低い。放送枠が浸透していない。

春ドラマの中からヒットしそうな作品をいくつか挙げたい。TBSはプライム帯に3本のドラマ枠があるが、いずれも強そう。

火曜午後10時台は永作博美（55）と松山ケンイチ（41）が主演する「時すでにおスシ!?」。子育てを終えたシングルマザー（永作）が、鮨アカデミーで鮨作りを学び始めると、そこには個性派講師（松山）らとの新しい出会いが待っていた。スタッフにもヒットメーカーが揃っている。

金曜午後10時台は「田鎖ブラザーズ」。岡田将生（36）と染谷将太（33）が兄弟に扮する。時効の壁に阻まれ、捕らえられることのなかった両親殺しの真犯人を、刑事の兄（岡田）と検視官の弟（染谷）が追う。

日曜午後9時台の春ドラマは堤真一（61）が主演する「GIFT」。宇宙物理学者（堤）が車椅子ラグビーの指導に携わる。助演は山田裕貴（35）、有村架純（33）ら。広く共感を呼びそう。

テレ朝は火曜午後9時台で高橋一生（45）を起用する。これが強そう。「リボーン 〜最後のヒーロー〜」（火曜午後9時）である。現代で殺された勝ち組IT企業社長（高橋）が、2012年を生きる庶民に転生。人生をやり直す。

フジは月9「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜午後9時）が強いだろう。教師（北村匠海）と高校生がサバ缶を基に宇宙食づくりに挑戦する物語。実話に基づく作品である。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

