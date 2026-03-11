国税局や証券取引等監視委員会と並ぶ東京地検特捜部の“相棒”である公正取引委員会（公取委）が、特捜部とともに軽油カルテルの強制捜査に着手した。公取委は、一罰百戒の効果を狙う特捜部への刑事告発の停滞が指摘されて久しく、「告発なし」の状態が2月終了時点で丸3年を超えたことから、その存在意義を示すためにも事件の全容解明に決死の覚悟だ。“吠えない番犬”との汚名を着せられ続けてきた公取委にとって、起死回生が果たせるのか注目だ。

便乗しただけの五輪談合

任意調査の権限しか持ち合わせていなかった公取委に、裁判所の捜索差押許可状、いわゆる「ガサ状」による家宅捜索（強制調査）の権限が与えられたのは2006年1月のことである。前年4月に成立した、改正独占禁止法に盛り込まれた。

強力タッグとなるか？

権限付与以降の刑事告発の実績を見ると、06年1件→07年2件→08年1件。その後は09年から11年の3年間はいずれも0件となり、以降は12年から20年まで隔年で1件ずつが続いた。21年と22年は2年連続で0件となって隔年のペースは崩れ、23年に再び1件あったのを最後にパッタリ途絶えている。

ヤメ検（検察出身）の弁護士は、この間の事情について語る。

「08年11月から12年6月まで、3年半にわたって告発がなかったのは、11年の東日本大震災を挟んだ時期だったからとも言える。あらゆる行政官庁が復興支援に全力投球していたことを考慮すれば、致し方ない部分はあるだろう」

一方で独禁法に詳しい別の弁護士は「23年に刑事告発したのは東京五輪のテストイベント企画をめぐる談合。前年夏に特捜部が逮捕した五輪汚職の捜査の過程で、偶然発覚したものだ。表現は悪いが、特捜さんの手柄に便乗しただけの事件に過ぎない」と手厳しい。

特捜部は22年8月、五輪の組織委員会元理事を、スポンサー企業から賄賂を受け取っていた収賄容疑で逮捕するとともに関係先を家宅捜索。入札の際に作成されていたスポンサー企業各社の「意向リスト」を発見し、公取委とともに11月、談合容疑の再捜索に着手した。公取委OBは「ここ3年間、刑事告発はないばかりか、五輪をカウントしなければ20年12月に告発した医薬品卸談合以降、5年以上、刑事告発できていないという異常事態だった」と話す。

そもそも公取委は1974年、特捜部と事前に十分な情報交換をしないまま、石油ヤミカルテルを刑事告発。一部で無罪判決を出す“失態”を演じたことで長年、刑事告発を封印していた。独禁法違反容疑で次に刑事告発をしたのは、実に17年後の1991年。市場のお目付け役ながら「吠えない番犬」と長きにわたって揶揄されていた背景には、こうした事実がある。

行政処分は昨年度3倍に

だが、前出の独禁法に詳しい弁護士は「単なる『吠えない番犬』に逆戻りして、違反者を野放しにしてきたわけではない」と、別の見方を提示する。

公取委による法的措置、つまり「行政処分」には排除措置命令と課徴金納付命令、確約計画の認定があるが、カルテルや談合などで処分を行った数は昨年度、24件64人で、前年度比で15件41人増と、3倍近くに上った。

「公取委の責務は一罰百戒の効果を狙った刑事処分だけでなく、着実な行政処分も含めて総合的に評価すべきだ」（同弁護士）

告発総数が伸びない背景には、別の事情もある。前出の公取委OBによると、

「独禁法違反事件は、捜査に時間や人手など手間ばかりかかるわりには、あまり大きなニュースにならず評価もされないと、特捜部には敬遠する傾向もあるようだ」

また、時代の変化に伴って公取委が“古典的”な独禁法違反だけに注力するわけにはいかなくなっているという側面もある。最大の要因は“黒船の来航”だ。

ウインドウズ95の登場から30年が過ぎ、ネット社会が完全に定着。犯罪の主戦場も現実空間から仮想空間（サイバー空間）へと移行した現在、米国発の巨大IT企業群・ガーファ(GAFA)が世界を席巻している。極めて甚大な影響力を持つグーグル、アップル、フェイスブック（現・メタ）、アマゾンの頭文字を取ったこの企業群は、日本も多国籍の“独占市場”に飲み込んでいる。

そんな中で公取委は昨年4月、グーグルが自社の検索サービスをスマートフォンの初期画面に搭載するよう要求したのは独占禁止法違反に当たるとして、市場の競争を損なう行為の再発を防ぐ効果を狙った、排除措置命令を出した。

グーグルと激しい攻防も

ガーファに対して行政処分の「命令」を行ったのは初めてのこと。グーグルへの行政処分では、デジタル広告事業で自主改善を約束させた24年4月の「確約計画の認定」に続く2例目となったが、この審査過程では公取委とグーグルの間で激しい水面下での攻防があった。

23年10月に記者会見を行った田辺治公取委審査局長（当時）は席上、「有力な事業者が市場支配力を固定化すると、消費者に不利益となる」と述べ、グーグルへの審査開始を“宣言”。1年半に及んだ審査で公取委は、スマホ端末のメーカーやグーグル側から聴取を進め、メーカーとの取引の中で行われていた違反行為の影響は「あまりに大きい」と判断。再発防止を求める排除命令に踏み込んだ。

前出の公取委OBは「グーグル側は審査が1年に及んだ段階で、半年前の行政処分と同様に確約の手続きにとどめてもらえれば、処分を受け入れる意向を水面下で打診したそうだ」と内幕を明かす。その上で、こう話す。

「だが、確約の手続きは自主的な改善策を盛り込んだ確約計画を提出することと交換に、調査を打ち切らせる制度。違反そのものは認定されないから、企業側としては株主代表訴訟やイメージダウンを回避できる。逆に公取委もメンツは保たれるが、灰色決着の印象が強い」

つまり、公取委とガーファの攻防は、まだ始まったばかりなのだ。また、公取委では独禁法と並ぶメインの所管法である下請法の改正に伴って、業務の増大も危惧されている。

下請法は下請けいじめを規制する法律で、昨年5月に改正法案が可決され、中小受託取引適正化法（取適法）と名称が変更された。同法は今年1月1日に施行されたが、公取委では取適法の執行体制強化を踏まえて、26年度予算に137人の増員を盛り込んだ。同弁護士は「公取委では審査局や経済取引局、地方の出先機関のいずれでも審査官や調査官といった人員のやりくりが、慢性的に追い付かない状況にある」とする一方で、公取委に期待感を示す。

「社会問題となっている物価高騰の背後には、談合やカルテルが存在している可能性があることも確かな事実。今こそ公取委の奮起に期待したいと思っている市場関係者も少なくないはずだ」

その最中の昨年9月、公取委が強制調査に乗り出したのが、石油製品販売大手のENEOSウイングなど8社による法人向け軽油販売価格についてのカルテル容疑である。存在意義を問われかねない、“土俵際”に追い込まれているとも言われる公取委が、満を持して抜いた“伝家の宝刀”に応え、特捜部は3月4日、公取委と合同で8社のうち証拠隠滅の恐れがある企業に照準を合わせ家宅捜索に着手した。

強引な取り調べなど不祥事が相次ぎ、未だ改革途上にある特捜検察と、数多の課題を抱える公取委。“青息吐息”の感もある両捜査機関が再び手を取り合って、国民生活を脅かしている物価高を助長する独占市場から膿を出し切ることが果たしてできるのか。刮目したい。

岡本純一（おかもと・じゅんいち）

ジャーナリスト。特捜検察の捜査解説や検察内部の暗闘劇など司法分野を中心に執筆。月刊誌「新潮45」（休刊中）では過去に「裏金太り『小沢一郎』が逮捕される日」や「なぜ『東京高検検事長』は小沢一郎を守ったか」などの特集記事を手掛けた。

デイリー新潮編集部