西武は２７日の開幕に先立ち、１４日から地上波テレビＣＭ「夢の２ショット編」を、フジテレビとテレビ朝日で放映すると発表。先行して、９日から順次、池袋・新宿エリアの各屋外広告やＹｏｕＴｕｂｅなどで、ＣＭや開幕を盛り上げる動画の放映を開始する。

テレビＣＭは２年連続で、昨年と同様に「圧倒的至近距離」をメインコピーとして制作。「お母さん編」「姉妹編」「親子編」「父子編」の全４種類を放映予定だ。昨季初のゴールデングラブ賞を獲得し、このＣＭにも出演している西川愛也外野手は球団を通じ、「テレビＣＭの説明を受けたときは、『まさかそんな企画になるとは！』と驚きました。普段見るようなＣＭとは異なり、ちょっと目を引くような内容になっていると思います。ベルーナドームは本当に客席とグラウンドが近く、皆さんの声援が直接僕たちに届きます。ぜひ球場に来て、合成写真ではない“本物”を、圧倒的至近距離で楽しんでください！」とファンに呼びかけた。

さらに１４日からは、ＪＲ新宿駅東口のクロス新宿ビジョンにて、西武の選手が飛び出してくるように感じる３Ｄの動画広告を放映。西武新宿駅前の新宿ユニカビジョンでは、同日より開幕告知動画を放映する。