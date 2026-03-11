スピードスケートの高木美帆選手が現役生活を終えた。出場した4度のオリンピックで獲得したメダル数「10」は夏冬通じて日本歴代3位、女性では1位。日本のオリンピアンを代表する選手の1人であることは疑いない。リンクの外でも、凛としたルックスと一本筋の通った人柄で人気を博してきた。そのセカンドキャリアでの活躍が期待されるが、偉大な功績を残した選手であるだけに外部からの“誘惑”も多いはず。過去には、自民党の党大会に呼ばれたことがある。その裏には、あの大物議員の影が見え隠れしていて……。

＊＊＊

【写真を見る】表情には明らかに「疲れ」が…自民党大会での高木美帆と“ドン”との対談

W杯38勝

高木は北海道・幕別町出身。5歳でスケートを始めて頭角を現し、2010年、日本スピードスケート史上最年少となる15歳でバンクーバー五輪代表入り。「スーパー中学生」と言われた。2014年ソチ大会は代表入りを逃したものの、2018年平昌五輪では、姉・菜那と共に団体追い抜きで金メダルを獲得するなど、計3枚のメダルを獲得した。2010年北京大会でも1000メートルでの金を筆頭にメダル4枚、先のミラノ・コルティナ五輪でも3枚のメダルを獲得した。

高木美帆

W杯で通算38勝は日本歴代最多、世界選手権でも3度の総合優勝を挙げるなど、まさに日本スピードスケート史に残る成績を残したレジェンドである。

個人メダルは高木のみ

その高木は五輪後、3月に開催される世界選手権での引退を表明。8日、オールラウンド部門で3位に入賞し、競技生活に幕を下ろした。引退後について詳細は明かされていないが、衆目の一致する予想は指導者だ。

「高木は“求道者”タイプの選手です。その技術は世界一の強国・オランダでも模範とされるほど。2023年には、ナショナルチームから離れて自ら『チーム・ゴールド』というチームを結成しています。そこには外国選手も含め、高木と練習したいというアスリートが集い、高木も積極的にアドバイスをしてきた。現在、スピードスケート界は、ミラノ五輪で個人メダルを獲得したのが31歳の高木一人だけだったことからもわかるように、競技力の低下が著しい。経験と技術を併せ持つ高木に、復活を任せたい。周囲がそう思うのは無理もありません」（スポーツ紙デスク）

「トレセンを陳情」

しかし、先に述べたように、抜群の知名度と名声を誇る選手である。競技関係者以外にも、彼女に食指を伸ばす向きがあっても少しも不思議ではない。姉・菜那がタレントとしても活躍していることからもわかるように、芸能事務所が興味を持ってもおかしくないが、気にかかるのが「政界」の動きだ。高木の場合、自民党とはもともと縁がある。党大会にゲストで呼ばれた過去があるのだ。

2018年3月25日。ひと月前に閉幕した北京五輪で金・銀・銅すべてのメダルを手にした高木はこの日、都内のホテルで開かれた自民党大会にサプライズで登場。あいさつを行っている。

意外な組み合わせだが、その様子を当時の新聞はこう伝えている。

「高木美帆、首相に冬季向けトレセンを『陳情』 自民大会」（朝日新聞）

「高木は安倍晋三首相に対し、冬季競技専門のナショナルトレーニングセンターの建設を直談判」

「これから、日本の冬季スポーツはどんどん強くなる。地元の後輩も力を伸ばしている」として、選手育成のための環境整備向上が必要だと、訴えた」（日刊スポーツ）

いきなり対談が…

これではまるで、高木自らが陳情のために積極的に参加したように聞こえる。しかし、現場にいた者の感想はこれとはだいぶ異なっていたようである。2018年3月26日配信の「デイリー新潮」記事では、党大会の出席者に取材。こんな話を聞いている。

「大会が始まると、いきなり高木選手が登場しました。それから自民党参議院議員会長を務める橋本聖子さんと対談を行ったんですね」

「麻生財務相にご理解を」

言わずと知れたように、橋本氏はスピードスケートや自転車で五輪に7大会出場する一方で、自民党から参議院議員に出馬し、現在、当選6回。自民党参院議員会長や五輪担当相を務めた重鎮だ。先の東京五輪でも組織委員会会長を務め、現在はJOCの会長に。他にもスケート連盟の会長を務めるなど、スケート界のドンであり、日本スポーツ界の“顔”的存在である。過去には、その“特権”を利用し、フィギュアスケートの高橋大輔選手にキスを強要した――などとも報じられてきた。

「団体パシュートで金メダルを取った立役者、日本チームの中長距離ヘッドコーチでオランダのプロコーチだったヨハン・デビットさんの話題になり、高木選手が『金銭面でも大変だったんです』と明かすと、橋本議員が『麻生財務相にご理解をいただいたからで、ありがとうございました』と礼を言う、といったやりとりだったんですが、気になったのは高木選手の服装と、何より表情でした」

各紙では表情も晴れやかな笑顔を浮かべた様子が写真で紹介されている。ところが現場で目撃した参加者たちは「全く違う印象を持った」という。

「何よりも高木選手は疲れ切っていました。はっきり言って、スケート連盟の会長でもある橋本議員が無理矢理に引っ張り出したとしか思えません。メイクも最小限だったはずです。ナチュラルメイクと言えば聞こえがいいのでしょうけれど、疲労感が滲んでいては意味がないと思いましたね」

高木は五輪の後も大会に出場を続けていて、W杯の最終戦が終わったのは18日だった。この時は疲労の極限だったのであろう。会場でも同じような感想を持った人は少なくなかったらしく、女性参加者の周囲からも「高木選手がかわいそう」という同情の声が漏れていたという。

報道された「陳情」も、橋本氏から「何か（陳情）ない？」と促されて出た発言。少なくともその様子からは、自ら望んで登壇した――という印象は一切感じ取れなかったという。

森友問題の最中

これが8年前の顛末である。当時、自民党は「森友問題」で大揺れだった。月のはじめの3月2日、朝日新聞が「改ざん問題」をスクープ。7日には、近畿財務局の職員だった赤木俊夫さんが自殺。安倍政権には批判が渦巻き、2次政権最大の危機が訪れていた。そんな最中の党大会に「国民的英雄」が登場したのだから、窮地の自民党にとっては実に嬉しい「援軍」となったことであろう。

高木の発言を受け、当時の林芳正文部科学大臣は、冬季種目専門のNTC設立を検討したいと述べたが、それから8年経っても、設立は進んでいない。

ちなみに、橋本氏は、同じくスピードスケートのオリンピック銅メダリスト・堀井学氏を擁立し、国会議員に当選させた“実績”がある。もっとも、堀井氏は後に有権者に香典を配った公選法違反の容疑で有罪判決を受け、議員辞職。橋本氏自身も「裏金問題」で党の役職停止1年間の処分を受けているが……。

高木は10日に帰国。今後会見を行い、そこで進路についても言及する見通しだ。第二の人生が注目される。

関連記事【「橋本聖子はおかしい」「夏の選挙で改選だから必死」 “雑魚ども、道あけろ！”発言で炎上した自転車競技の大物が怒りの告発】では、自転車競技団体の幹部が、ドン「橋本聖子」議員を告発している。

デイリー新潮編集部