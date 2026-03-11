「アカンボウ」に大はしゃぎのヘブン

視聴者はハラハラさせられた。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（3月2日〜6日放送）。

イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙で、「『日本滞在記』の次は『フィリピン滞在記』を書かないか、という依頼がきている」と伝えられ、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は心を動かされた。一方、妻の松野トキ（郄石あかり）は体調がすぐれず、病院で診察されて「おめでた」だとわかった。だが、ヘブンがフィリピン行きを検討していると知ったトキは、妊娠を報告できない。

そんなこととは知らないヘブンは、トキを誘って散歩に行き、「ワタシ、キメル、シマシタ」と伝えようとする。それを聞いたトキが倒れてしまうので、ヘブンは慌てて彼女を背負い、病院に行こうとするが、トキは「すでに行った」という。ということは……「アカンボウ？」。その問いにトキが小さくうなずくと、ヘブンは興奮して「ヤッタ、ヤッタ！！」大声を上げた。そして「フィリピン、イカナイ、ニホンイマス、ズットイマス」と告げたのだった。

話が丸く収まるまで、視聴者に気を揉ませたまま引っ張りすぎじゃないか、と文句もいいたくなったが、それはともかく、2人はたがいに「I want to be with you.」と言い合い、半年後に無事、男の子が生まれた。こうして、第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（3月9日〜13日）からは、子どもが加わった家族模様が描かれることになる。

ヘブンのモデルのラフカディオ・ハーンも、早くに母親と生き別れ、父親の愛情も注がれずに育っただけに、家族への思い入れには並々ならぬものがあった。

父親ハーンの心配とよろこび

とにかく、ハーンは子どもが好きだったようで、トキのモデルの小泉セツが、ハーンの死後に口述した内容が記録された『思ひ出の記』には、「長男が生まれる前に子供が愛らしいというので、子供を借りて宅においていた事もありました」と書かれている。続いて、出産の前後の様子についても、次のように記されている。

「長男が生まれようとする時には大層な心配と喜びでございました。私に難儀させて気の毒だという事と、無事に生まれて下さいという事を幾度も申しました。こんな時には勉強しているのが一番よいと申しまして、離れ座敷で書いていました。初めてうぶ声を聞いた時には、何ともいえない一種妙な心持がしたそうです。その心持は一生になかったといっていました。赤ん坊と初対面の時には全く無言で、ウンともスンともいわないのです。後に、この時には息がなかったと申しました。よくこの時の事を思い出して申しました」

「それから非常に可愛がりました。その翌年独りで横浜に参りまして（中略）いろいろのおもちゃをたくさん買って大喜びで帰りました。五円十円という高価の物を思い切ってたくさん買って参りましたので一同驚きました」

尋常ならざる子煩悩だった様子が伝わる。『ばけばけ』では2人の長男は、ヘブンの苗字の「レフカダ」とトキの祖父の勘右衛門（小日向文世）から1字ずつとって、「勘太」と名づけられる。一方、明治26（1893）年11月17日に生まれたヘブンとトキの長男は、「ラフカディオ」から「カディオ」をとって「カズオ（一雄）」と名づけられた。

4人の子どもに恵まれた夫妻

その後、ハーンは一雄の成長を暖かく見守りながら、松江にいた『ばけばけ』の錦織友一（吉沢亮）のモデルである西田千太郎らに、事細かに様子を伝えている。ハーンのひ孫の小泉凡氏は『セツと八雲』（朝日新書）にこう書く。「子煩悩の八雲は、一雄の最初の言葉は『パパ』でした、と記して西田に書き送ったこともありました。神戸では瀬戸内海から響いてくる汽船の『ポー』という音をまねましたし、単語をたくさん覚えるようになりました。そんな成長ぶりを知らせています」。

一家は一雄が生まれた翌明治27年（1894）10月に神戸に転居した。そのとき一雄はまだ満1歳に満たなかった。また、『思ひ出の記』にはこうある。「ヘルン（註・ハーンのこと）は朝起きも早い方でした。年中、元日もかかさず、朝一時間だけは長男に教えました」。英語をはじめとする教育にも、熱心に関わろうとしたのである。

こうして一雄の成長を日々目の当たりにするなかで、ハーンは次第に家族の将来を案じるようになり、自分が日本人になることを真剣に考えはじめる。明治28年（1895）8月には、日本国籍を得るための法的な手続きを開始し、半年後の同29年（1896）2月にそれを終え、晴れて日本人の小泉八雲になった。

その後、2人はさらに子宝に恵まれた。明治29年（1896）9月に東京に転居したのち、翌年2月に次男の巌が生まれた。同35年（1902）3月には三男の清が加わり、翌36年（1903）9月には長女の寿々子が生まれている。ただ、自分の健康に問題があることを察知していたハーン改め八雲は、53歳のときに生まれた寿々子について、「自分の年齢からして、この子の行く先は見てやれない」と、寂しがっていたという（『セツと八雲』）。

執筆中は子どもの声も苦痛

だが、いくら子煩悩であっても、ハーンはハーンで八雲は八雲。やはりなにかと偏屈なのである。長男の一雄が学校に通う年齢になると、「ホームスクーリング」と称して朝と夕方に八雲がみずから教えたが、学校には通わせないのだ。日本の教育制度について、「記憶力ばかりを重視して想像力が育まれない」と、近年の日本でもよく聞くようなことをいい、学校を拒むので、セツは近所の手前もあり、かなり苦慮したようだ。結局、何年かして学校に通うようになるのだが。

また、いざ執筆をはじめると、愛する子どもたちの声もダメ。セツの『思ひ出の記』にはこう記されている。「その書く物は、非常な熱心で進みまして、少しでも、その苦心を乱すような事がありますと、当人は大変な苦痛を感じますので、常々戸の明けたてから、廊下の足音や、子供の騒ぎなど、一切ヘルンの耳に入れぬようにと心配致しました」。

同じ『思ひ出の記』によると、夕食の準備ができたときは、こんな様子だったという。

「『パパ、カムダウン、サッパー、イズ、レディ』と三人の子供が上り段のところから、声を揃えて案内するのが例でした。いつも『オールライト、スウィートボーイス』といって、嬉しそうに、少し踊るような風で参るのでございます。しかし一所懸命の時は、子供たちが案内致しましても、返事がありません。また『オールライト』と早く返事を致しません。こんな時には、待てども待てどもなかなか食堂に参りませんから、私がまた案内に行きます。『パパさんたくさん時待つと、皆の者加減悪くなります。願う、早く参りて下され。子供、皆待ち待ちです』『はー何ですか』などといっています。『あなた何ですか、いけません。食事です。あなた食事しませんか』『私食事しませんでしたか。私は済みましたと思う。おかしいですね』。こんな風ですから『あなた、少し夢から醒める、願うです。小さい子供泣きます』。ヘルンは『ごめんごめん』などといって、私に案内されて、食堂に参りますが……」

自分が食事をしたかどうかも、わからなくなるというのだ。セツの苦労がしのばれるが、それも笑い話になるくらい、子どもたちに囲まれた生活は幸福だったのかもしれない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

