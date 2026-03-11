©ABCテレビ

MC下埜正太がアーティストに「凸撃」訪問してインタビューする音楽トーク番組『音凸ちゅーずDAY』（ABCテレビ）。アーティストがレコードに書かれたトークテーマを「ちゅーず！」して、下埜の音楽知識と話術を武器に、ここでしか聞けないトークを展開します。

今回、下埜はABCラジオのスタジオにいる２人組ヴォーカルユニット、C＆K（シーアンドケー）の元へ。「ドラゴンボールDAIMA」のオープニング主題歌（ゼッド feat. C&K）の名フレーズ「ジャカ☆ジャ～ン！」を唱えながら凸撃！

「今回の音凸アーティストはC＆K！」というMC下埜のコールに続いて、写真右側のKEENが「どうも！」とあいさつしようとすると、左側に座るCLIEVYが何故か「下埜さん」と話し出し、KEENは「え？ええ？！」とビックリ！ 息が合うのか合わないのか！？ 愉快な２人を前に、下埜が「アハハ！」と発する明るい笑い声に包まれながら『音凸ちゅーずDAY』のスタートです！

今回のゲストは、ジャズバンドとコラボした新曲「相思相愛 with SOIL &“PIMP”SESSIONS」を配信中！ 4月26日には大阪城ホールでワンマンライブを行うC&Kのお二人です。

■“アホみたい”が“Hold Me Tight”に聞こえる！ ２人が推す自分たちの楽曲は…

下埜が用意した6つのトークテーマから、最初にKEENが“ちゅーず”したのは「推し曲」。

KEENは、4thアルバム「CK MUSIC」に収録されている、CLIEVYの手掛けた楽曲「1日の向こう側」が「すごく好き」と語ります。「夜な夜な充電して アホみたいなこと企んで」というフレーズを挙げ、メロディーへのフレーズの「乗っけ方がカッコイイ」「“アホみたい”っていうところも“Hold Me Tight”に聞こえるんです」。

「相方がこう言ってくれると嬉しいですよね？」と尋ねる下埜に、CLIEVYは「嬉しいですね」と頷きます。

一方、そのCLIEVYが推し曲に挙げたのはミニアルバム「御社のCMソング」収録曲の「エナジー補給戦隊スイハンジャー」。

「米を食べて免疫を上げようっていう。エナジーを補給する戦隊もののテーマ」だと語ります。「30分ぐらいでできた曲だけど、これはKEENに歌ってほしかった。KEENが全部独唱！」とCLIEVY。歌っているKEENは「２人組なのに独唱の曲あります！」と笑顔。

この曲を、4月の大阪城ホールでのライブで聴ける可能性はあるのでしょうか…！？

下埜の問いに、「今から考えます」と前向きに応えてくれた（！？）２人でした。

■相方に感じる“相思相愛”ポイントは？ KEENは元日にまさかの落とし物！

続いてCLIEVYが“ちゅーず”したテーマは「相思相愛」。配信中の新曲にちなんで、C&K２人に“相手のここが好き”と感じる“相思相愛”ポイントを答えてもらいました。

CLIEVYが語るKEENは…「しっかりしてるイメージを持たれてると思うんですけど、意外と抜けてるところがあって。かわいい」。

「友人の開いてくれたパーティーで○○を落とした」（CLIEVY）と、まさかの落とし物を告白！？ しかも元日のパーティーでの出来事だったそうで…驚きのエピソードはTVerで！

そして、KEENが語るCLIEVYの相思相愛ポイントは…「自分にちょうどいいところをわかってる人だと思う」。

それに対してCLIEVYからは、「たしかに。賃貸だしね」と“ちょうどいい”笑いをとるコメントが！？

「何があっても引っ越しできるように」賃貸で備えているそうです。

最終的には「まったく違う2人がまとまるっていうのがいいんでしょうね。悟空とベジータみたいなもんですね」（CLIEVY）と、当初はライバル関係だったはずが共闘するまでに発展していった「ドラゴンボール」の名コンビを挙げてくれました！

後編では、大阪城ホールでのワンマンライブに向けた想いを語ります！

C&K

オフィシャルサイト

https://c-and-k.info