・1位 … 大根 54%

・2位 たまご 29%

・3位 ちくわぶ 7%

・4位 ハンペン 7%



※小数点以下四捨五入



28,027票

今日の質問は「好きなおでんの具は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「好きなおでんの具は？」