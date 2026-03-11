仕事で順風満帆なキャリアを歩むエリートサラリーマンであっても、年を重ねれば病気のリスクは避けられません。無事に復職を果たしたとしても、責任あるポストから外れることで年収が大幅に減少するケースは少なくないのが現実です。本記事では、誰にでも起こり得る不意の年収ダウンによって、住宅ローンの返済が困難に陥った事例を紹介。窮地に立たされた際のベストな打開策とは。One Asia法律事務所の古田雄哉弁護士に詳しく話を聞きました。（執筆／ライター 岩田いく実、監修／One Asia法律事務所 古田雄哉弁護士）

大手電子機器メーカーの管理職で

年収1200万円、順風満帆だったが…

「体調さえ戻れば、また前と同じように働けると思っていました」

現在都内の工作機器メーカーの営業職に就いている前田さん（仮名・45歳）には妻と高校生の長女がいます。

以前は都内で大手電子機器メーカーの管理職として働き、年収は1200万円ありました。順風満帆だった前田さんに異変が起きたのは6年前、前田さんが39歳の時でした。連日の深夜残業と接待が続く中、激しい腹痛と下痢、そして血便に見舞われたのです。

しかし、10代のころからストレスを感じると腹部の張りが出やすく、「今回も過労だろう」と市販薬で誤魔化していました。しかし、1カ月で体重が4キロも減少したため医療事務としてパートで働く妻の強い勧めで大腸の内視鏡検査を受けました。

その結果、医師から告げられたのは「潰瘍性大腸炎」。

「管理職としての責任感から、無理をしてでも出社しようとしました。しかし、1日に何度もトイレに駆け込む状態では仕事になりません。会社からも休職を勧められたため治療に専念することにしましたが、住宅ローンの返済に苦しむようになりました」

住宅ローンに中学受験

家計が火の車に

休職期間中、給与の約3分の2が支払われる「傷病手当金」はありましたが、それまでの生活水準を維持するには到底足りませんでした。前田さんの家計を最も圧迫したのは、5年前に購入したばかりの都内7000万円のマンションです。ボーナス払いを併用し、月々の返済額は20万円を超えていました。

さらに追い打ちをかけたのが、長女の中学受験です。娘には最高の教育を受けさせたい、その一心で通わせていた進学塾の費用や、私立中学への入学金。当時は「年収1200万円なら余裕だ」と考えていた固定費が、休職という非常事態には重い負担となって襲いかかってきたのです。

1年半の療養を経て、前田さんは職場復帰を果たします。

