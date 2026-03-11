【WBC】下履いていないのかと錯覚…韓国美脚チア、東京ドームを虜にした魅惑のスタイル

WBC東京ラウンドで劇的な8強進出を決めた韓国代表。そんな母国の選手たちを現地で熱烈応援した美人チアリーダー、ソ・ヒョンスクが魅力を発散している。

【写真】ソ・ヒョンスク、視線強奪のチャイナドレス姿

ソ・ヒョンスクは最近、自身のインスタグラムを更新。「大韓民国最高！幸せで大切な思い出。素敵な方々とともにできて光栄でした♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、韓国代表ユニホームとホットパンツを組み合わせ、顔に韓国国旗のフェイスシールを付けてポーズを取るソ・ヒョンスクが写っている。スラリと伸びる自慢の脚線美で、投稿を目にした多くのファンの目を釘づけにしている。

東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールCにおいて、韓国代表の応援団として日本戦と台湾戦でチアリーディングを披露していたソ・ヒョンスク。彼女の美貌には「最高です！」「可愛すぎる」「履いてないのかと…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ソ・ヒョンスクInstagram）

ソ・ヒョンスクは1994年4月22日生まれの31歳で、2014年からチアリーダーとして活動を始めた。金髪ショートカットをトレードマークとし、過去には表紙を飾った男性向け雑誌が完売したこともある。現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズやプロサッカーKリーグのFCソウルなど国内プロスポーツのほか、台湾男子プロバスケの台湾ビールレオパーズでもチアを務める。