「驚異的だ」「攻守で大会を席巻」凄まじい！なでしこの３戦“17−０”にライバル国も衝撃！「圧倒的としか言いようがない」
３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終戦で、日本女子代表はベトナムと対戦。４−０で快勝を飾った。
初戦で台湾を２−０、第２戦でインドを11−０で下していたなでしこジャパンはこれで３連勝。17得点０失点という凄まじい成績でベスト８に駒を進め、準々決勝ではフィリピンと対戦する。
タイトルを争うライバルである中国のメディアも、日本の強さに驚嘆。ポータルサイト『捜狐』は「３試合で驚異的な17得点０失点を記録し、圧倒的な優位性を見せている」と驚きをもって伝えた。
「今大会のグループステージにおける日本の活躍は、『圧倒的』としか言いようがない。開幕戦ではチャイニーズ・タイペイに２−０で勝利し、続くインド戦では11−０の大勝、そしてベトナムに４−０で圧勝した。この３試合で日本は17得点０失点の好成績を収め、攻守両面で大会を席巻している」
同メディアは「さらに驚くべきは、試合を通して見せた完璧なコントロールだ。例えばベトナム戦では、前半のボールポゼッション率が81％、パス成功率が88％と圧倒的な強さを見せ、６本のコーナーキックを獲得するなど、相手チームを自陣に釘付けにした」と続けた。。
記事は26人の登録メンバーのうち、22人が海外組である点に着目。「ほぼ全員が欧州トップリーグの選手で構成されたこのチームは、アジアの大会において、技術的、体力的、戦術的に圧倒的な優位性を持っていることは否定できない」と感服した。
日本は別格の存在だと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
