「好カード多すぎ！」「オーストラリアと北朝鮮は...」ベスト８が出揃う！ 決勝T表に各国ファン注目「日本対フィリピン？８位対41位だぞ」【女子アジア杯】
オーストラリアで開催中の女子アジアカップで、現地３月10日にグループステージの全日程が終了。ベスト８が出揃った。
各組の上位２か国と各組３位の上位２か国が決勝トーナメントに進出。A組では１位の韓国と２位のオーストラリア、３位のフィリピン、B組では１位の中国、２位の北朝鮮、３位のウズベキスタン、C組では１位の日本と２位の台湾が勝ち進んだ。
初戦のカードが決まった決勝トーナメント表に各国ファンも注目。SNS上では次のような声が上がった。
「日本は決勝で地元オーストラリアと当たったら熱いな」
「準決勝で韓国かぁ」
「オーストラリアの初戦は北朝鮮。いきなりの好カード」
「北朝鮮とオーストラリアはゾッとする」
「好カード多すぎ！」
「北朝鮮がオーストラリアを敗退させる可能性が高い...」
「日本対フィリピン？８位対41位だぞ」
「中国、韓国、日本はほぼ４強確定なのに、オーストラリアと北朝鮮は...」
「ウズベキスタンは女子サッカーも強いのか」
「なんでフィリピンの相手が日本なんだよ！」
グループステージ３連勝で首位通過したなでしこジャパンは、15日に準々決勝でフィリピンと対戦。勝利すれば、韓国対ウズベキスタンの勝者と相まみえるため、準決勝で“日韓対決”実現の可能性も。
準々決勝の対戦カードは以下のとおり（日付、括弧内のキックオフ時間はいずれも日本時間）。
▼３月13日
オーストラリア対北朝鮮（19時）
▼３月14日
中国対台湾（14時）
韓国対ウズベキスタン（18時）
▼３月15日
日本対フィリピン（14時）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
